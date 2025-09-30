Hell’s Paradise (Jigokuraku): primer video promocional confirma estreno en enero de 2026

El sitio web oficial de la adaptación al anime del manga de Yūji Kaku ha revelado el primer video promocional de la segunda temporada de Hell’s Paradise (Jigokuraku). El tráiler, además de confirmar en qué plataformas se podrá ver la segunda temporada en Japón, también revela a tres nuevos personajes y sus seiyu.

Estos son, los tres nuevos seiyu y los personajes que interpretarán en la segunda temporada de Hell’s Paradise (Jigokuraku):

Kōji Yusa interpretará a Yamada Asaemon Jikka .

interpretará a . Maaya Uchida prestará su voz a Yamada Asaemon Kiyomaru .

prestará su voz a . Sayaka Ōhara dará vida a Yamada Asaemon Isuzu.

A estos nuevos talentos se suma Ryōta Suzuki en el papel de Yamada Asaemon Shugen. Cabe resaltar, que este personaje hizo su primera aparición en el episodio final de la primera temporada de Hell’s Paradise (Jigokuraku).

¿Cuándo es el estreno de la segunda temporada de Hell’s Paradise (Jigokuraku)?

El estreno de la segunda temporada de Hell’s Paradise (Jigokuraku) será en enero del 2026. El tráiler confirma que en Japón, la segunda temporada de Jigokuraku se podrá ver en Prime Video, Netflix y Lemino. En el resto del mundo, los episodios de la segunda temporada serán estrenados en Crrunchyroll. Ahora que ya sabemos que aún falta un par de meses para el estreno de la segunda temporada de Jigokuraku entendemos que algunos no aguanten la espera. Así que a continuación encontrarán cómo continuar la historia de Hell’s Paradise: Jigokuraku en el manga antes del estreno de la segunda temporada.

Lista de arcos argumentales del ‘manga’ Hell’s Paradise: Jigokuraku:

El ‘manga’ Jigokuraku (地獄楽) de Yūji Kaku —conocido por haber sido asistente de Tatsuki Fujimoto (Chainsaw Man)— debutó en la plataforma Shōnen Jump+ de la editorial Shueisha el 22 de enero del 2018 y finalizó —con un total de 126 capítulos recopilados en 13 volúmenes recopilatorios o ‘tankōbon’— el 24 de enero del 2021. La historia de Hell’s Paradise: Jigokuraku se desarrolla de manera lineal —con uno que otro ‘flashback’— durante cuatro arcos argumentales:

Arco de la isla : la primera historia del ‘manga’ Jigokuraku se desarrolla en los primeros 16 capítulos del ‘manga’. Estos están recopilados en los ‘tankōbon’ 1 y 2. En el ‘anime’ el arco de la isla está adaptado en los primeros 6 episodios de Hell’s Paradise.

: la primera historia del ‘manga’ Jigokuraku se desarrolla en los primeros 16 capítulos del ‘manga’. Estos están recopilados en los ‘tankōbon’ 1 y 2. En el ‘anime’ el arco de la isla está adaptado en los primeros 6 episodios de Hell’s Paradise. Lord Tensen: el segundo arco argumental del ‘manga’ Hell’s Paradise. Este inicia en el capítulo 17 se extiende hasta el 59 y se encuentra recopilado en los ‘tankōbon’ 3 al 7. En el ‘anime’ el arco de Lord Tensen es adaptado entre los episodios 7 y 13 de la primera temporada de Jigokuraku.

Arcos argumentales que adaptará la segunda temporada de Hell’s Paradise (Jigokuraku):