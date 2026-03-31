Hell’s Paradise (Jigokuraku) T2: cómo continuar la historia en el manga tras el fin del anime

La segunda temporada de Hell’s Paradise (Jigokuraku) ha terminado con el estreno del episodio 12, el pasado 29 de marzo. Sin embargo, luego de su final MAPPA no confirmó que se estuviera trabajando en una tercera temporada. Si bien esto no significa que no habrá más anime de Hell’s Paradise (Jigokuraku), si ha generado que algunos fanáticos piensen que el arco final del manga de Yūji Kaku será adaptado en una película para las salas de cine. Esto es algo que se ha vuelto muy común en la industria del anime.

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El opening de la segunda temporada de Hell’s Paradise (Jigokuraku) se llama Kasukana Hana y es interpretado por Tatsuya Kitani con Babymetal.

¿Desde dónde continuar la historia de Hell’s Paradise (Jigokuraku), luego del final de la segunda temporada del anime?

La primera y segunda temporada de Hell’s Paradise (Jigokuraku) está disponible en Crunchyroll.

Mientras MAPPA o Shueisha confirman el futuro del anime de Hell’s Paradise (Jigokuraku), les contaremos cómo continuar la historia. Ya que, a la historia de Hell’s Paradise solo le quedan 16 capítulos del manga por adaptar al anime. Es por esta razón que lo más coherente sería que estos capítulos sean adaptados en un largometraje. Antes de contarles desde donde pueden leer el manga para continuar la historia de Jigokuraku hay que tener en cuenta que la segunda temporada empieza adaptando el final del arco de Lord Tensen y luego adapta la totalidad del arco Hōrai.

Así que para continuar la historia de Hell’s Paradise (Jigokuraku) en el manga antes del estreno de la adaptación del arco final al anime, pueden leer desde el capítulo 111 del manga de Yūji Kaku. Desde este capítulo inicia el arco final de Hell’s Paradise (Jigokuraku). La historia de este arco inicia tras la destrucción del Banko fusionado con Zhu Jin. Ahora, los miembros supervivientes de los dos primeros grupos de desembarco consiguen una nave para abandonar la isla. Su misión será intentar impedir que Rien llegue a Japón y aniquile a sus ciudadanos.

Guía para ver y leer Hell’s Paradise (Jigokuraku)