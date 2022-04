Hideaki Anno recibirá la Cinta Morada, uno de los mayores reconocimientos del gobierno de Japón

Hace pocas horas se supo que Hideaki Anno, creador de Neon Genesis Evangelion, recibirá la Cinta Morada, una medalla que está entre los mayores reconocimientos que puede dar el gobierno de Japón. La noticia fue revelada a través de la página oficial de su compañía, Studio Khara.

Según Anno, este fue contactado recientemente por la Agencia de Asuntos Culturales de su país para anunciar el reconocimiento. Estas fueron sus palabras después de enterarse de la noticia:

«Si bien la distinción entre medallas y distinciones es ambigua, lo primero que se viene a la cabeza con respecto a esto son «Robotan Song» y «Robotan March» de 1966. Estaba confundido porque no sabía si un ‘otaku’ como yo podría recibir tal honor, pero mis padres y abuelos fallecidos estarían muy felices de esta noticia. Es gracias a mi esposa y amigos, así como el equipo de trabajo y los seguidores que apoyan el anime que recibo tal reconocimiento».

¿Qué es la Cinta Morada, medalla ganada por Hideaki Anno?

Desde finales del siglo XIX, el gobierno de Japón ha decidido dar medallas a los ciudadanos del país que se han destacado en sus campos de trabajo o se han convertido en un modelo para la sociedad. Todas las medallas tienen en el centro el kanji ‘褒章’ que significa literalmente «medalla». Sin embargo, el color de la cinta que las hace colgar difiere según el origen del éxito de la persona que la recibe. Por ejemplo, la Cinta Roja se le da a quienes han arriesgado sus vidas para salvar a otros o la Cinta Azul Oscura se le otorga a quien ha contribuido financieramente al desarrollo de la sociedad. En el caso de la Cinta Morada, esta se entrega a quienes hayan contribuido a desarrollo académicos o culturales en la sociedad.

Hideaki Anno ganó la Cinta Morada después de trabajar 40 años en pro de la industria de la animación japonesa. Sus primeros trabajos fueron publicados en 1982 y 1983, con The Super Dimension Fortress Macross y Daicon III y IV Opening Animations. Fue aprendiz de Hayao Miyazaki y trabajaron juntos en Nausicaä of the Valley of the Wind (1984).

La gran obra de su vida, Neon Genesis Evangelion, comenzó a ser transmitida en 1995. Desde entonces, ha estado trabajando en su historia y otros proyectos paralelos. Finalmente, le dio un punto final con Evangelion 3.0 + 1.0: Thrice Upon a Time.

¿Qué otras personas han recibido la cinta morada?

El creador de Evangelion se une a varios personajes que han ganado la Cinta Morada a lo largo de la historia. Algunos de ellos son Isao Takahata (La Tumba de la Luciérnagas), Katsuhiro Otomo (AKIRA), Rumiko Takahashi (Ranma 1/2 e Inuyasha) y Masaaki Yuasa (Keep Your Hands Off Eizouken!).

Fuente: Khara