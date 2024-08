Hirohiko Araki, autor de Jojo’s, aclara si es o no un vampiro

Hirohiko Araki el autor del ‘manga’ Jojo’s Bizarre Adventure siempre ha estado en boca de los fanáticos de su obra gracias a su aspecto. Ya que, ellos teorizan sobre su aparente eterna juventud, Incluso, algunos de estos fanáticos de Jojo’s Bizarre Adventure han afirmado que podría ser un vampiro debido, a como dicen ellos, «parece que Araki rejuvenece con cada año que pasa».

Hirohiko Araki desmiente si es o no un vampiro

Hirohiko Araki, creador de «JoJo’s Bizarre Adventure«, presentó su primera obra de arte público llamada «The Fountain Boy». El hecho ocurrió en la nueva estación de tren «Inogate Osaka» de JR Osaka. Durante el evento, Araki, quién el pasado 7 de junio cumplió 64 años, sorprendió nuevamente a sus fanáticos con su apariencia juvenil. Esto ha reavivado las teorías de los fans sobre su supuesta inmortalidad. Araki aprovecho, en su primera aparición oficial en persona ante los medios de comunicación en un buen tiempo, para desmentir las teorias sobre si es o no un vampiro o un ser inmortal con «eterna juventud».

Al inicio de Jojo’s Bizarre Adventure y durante sus primeras tres partes los vampiros formaban parte fundamental de la historia.

«¡Definitivamente me estoy haciendo mayor!» respondió Araki desmintiendo las teorias locas de sus fanáticos sobre su inmortalidad o naturaleza «vampírica». «Hay momentos en los que es duro cada día. Tengo las piernas agarrotadas. Me duelen los músculos todos los días, y cuando dibujo manga, me duelen los músculos. Cuando era joven, no tenía ninguno». El autor de Jojo’s Bizarre Adventure también dio algunas respuestas al «secreto» de su aspecto juvenil. «Cuando la gente de mi entorno me pregunta: ‘¿Cuál es el secreto de tu juventud?’, respondo: ‘Me lavo con agua del grifo de Tokio'». En un tono algo más serio, añadió: «En mi vida diaria descanso como es debido. Quiero jugar. No trabajo ocho días a la semana… Cuando pienso en el secreto de mi juventud, creo que es el ADN».

A pesar de sentirse en forma, Araki admite que la edad comienza a pasarle factura, experimentando dolores musculares y rigidez, especialmente al trabajar en sus detalladas ilustraciones.

¿El anuncio del anime Jojo’s Bizarre Adventure parte 7: Steel Ball Run está cerca?

El pasado mes de abril del 2024, surgieron a la luz rumores que indicaban que David Productiosn estará a cargo del anime de la parte 7 de Jojo’s Bizarre Adventure llamada Steel Ball Run. Ahora, el tema ha vuelto a salir a la luz. Ya que, ha sido revelado que el pasado mes de abril se registró en china Jojo’s Bizarre Adventure parte 7: Steel Ball. Esto ha revivido las voces de los fanáticos del ‘manga’ de Araki que esperan por fin ver adaptada la historia más extensa de en la franquicia Jojo’s Bizarre Adventure, la cual es también en la que la obra dio el salto del shonen al seinen.

