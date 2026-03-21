Horizontes Pokémon: Esperanza ascendente Parte 2, ya está disponible a través de Netflix Latinoamérica

En nombre de The Pokémon Company International, te informamos que la Parte 2 de Horizontes Pokémon: Esperanza ascendente ya está disponible en exclusiva a través de Netflix Latinoamérica. Liko, Rod y capitán Pikachu continúan su recorrido por el sorprendente mundo Pokémon, conociendo nuevos amigos y Pokémon de todos los tipos y estilos.

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Sinopsis de la tercera temporada parte 2 de Horizontes Pokémon: Esperanza ascendente

¡Liko, Rod y sus amigos vuelven a la acción en el Valiente Olivino! La Tacleada de Voltionautas sigue su aventura tras los rastros de Laqualio, haciendo nuevos amigos Pokémon y entrenando para ser más fuertes de lo que podrían imaginar. Estableciendo el rumbo, Liko, Rod y Doti descubren más de su nuevo compañero, el terco Ult, que está decidido a ser amigo del misterioso Pokémon en su Ocasobola. Y aunque es duro desafiar a los Exploradores, hay tiempo de sobra para encuentros con caras conocidas, viajes de diversión y emocionantes batallas con amistades.

La temporada 3, parte 2 se puede ver a través de Netflix Latinoamérica junto con las temporadas anteriores de Horizontes Pokémon, lo que hace que este sea el momento perfecto para que las familias, los fanáticos de toda la vida y los nuevos espectadores se sumen a la aventura.