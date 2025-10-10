Horizontes Pokémon, temporada 3, cuándo es la fecha de estreno en Latinoamérica

The Pokémon Company International anunció que la nueva temporada de la serie Horizontes Pokémon: Esperanza ascendente, se estrenará en Latinoamérica el 6 de enero del 2026, exclusivamente en Netflix. La tercera temporada acompaña a Liko, Rod y sus compañeros Pokémon, un año después de los acontecimientos en Laqua, a lo largo de más aventuras junto a nuevas amistades y por diferentes regiones, siguiendo el rastro de la misteriosa neblina rosa y con la misión de reconstruir la Tacleada de Voltionautas. Nuevos episodios de la tercera temporada de Horizontes Pokémon: Esperanza ascendente se estrenarán en el futuro.

«Desde su estreno, la serie Horizontes Pokémon ha conseguido capturar el espíritu de aventura, exploración y amistad que forman parte intrínseca de la marca Pokémon y acercan todavía más a los fans a su mundo», expresó Taito Okiura, vicepresidente de The Pokémon Company International. «Los proyectos de animación continúan impulsando la franquicia Pokémon, y esperamos que la tercera temporada de Horizontes Pokémon: Esperanza ascendente mantenga la marca fresca y atractiva con más viajes, personajes y, por supuesto, Pokémon».

Sinopsis de la temporada 3 de Horizontes Pokémon: Esperanza ascendente

Ha pasado un año desde que lo ocurrido en Laqua dejó a la Tacleada de Voltionautas sin líder ni rumbo, ¡pero una misteriosa bruma rosa que afecta a los Pokémon lleva a Liko y Rod a la acción! Ambos entrenadores han crecido en confianza y fuerza con sus Pokémon, incluyendo al nuevo amigo de Rod, un Lucario amarillo capaz de megaevolucionar. Se les une Doti, experta en datos, y Ult, un audaz entrenador que considera a Rod su rival. Decididos a restaurar a los Voltionautas y cumplir la promesa hecha en Laqua, ¡Liko, Rod y sus amigos entrenan como nunca para enfrentar a los Exploradores y abrirse un nuevo camino!

Los entrenadores en Latinoamérica pueden prepararse para la tercera temporada poniéndose al día con los episodios más recientes de la serie Horizontes Pokémon, con las dos primeras temporadas completas disponibles en Netflix.