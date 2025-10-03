Inicia la cuenta atrás para el regreso de Saint Seiya con el inicio de la saga del cielo

En noviembre del 2024, conocimos la secuela de Saint Seiya Next Dimension llamada Then Haikyo no Hana. Desde ese momento, los fanáticos de la obra de Masami Kurumada no han recibido ninguna actualización sobre el manga que continuará la historia de Saint Seiya, luego del final de Next Dimension y su epílogo, Then Haikyo no Hana. Sin embargo, como ya es costumbre, las noticias sobre un nuevo trabajo de Saint Seiya a cargo del maestro Kurumada inician con una serie de pequeños adelantos hechos por su asistente Izo Okada.

¿Cuándo sale el manga secuela de Next Dimension que dará inicio a la saga del cielo de Saint Seiya comenzará en el 2025?

Okada acompañó el anuncio con un collage de imágenes deliberadamente desenfocadas para mantener el suspenso sobre la trama. El mensaje compartido dice: «Y entonces (Then)… ¡¿Qué es esto?! Esa secuela, una vez más… ¡¡¡¡No puedo revelar detalles todavía, pero el anuncio está a la vuelta de la esquina!!!!».

A pesar de la falta de nitidez en las viñetas, algunas figuras clave son distinguibles. Pro ejemplo, se logra diferenciar a Saori Kido (Athena) observando el testamento de Aiolos en las ruinas del templo de Sagitario, cómo se vio en Then Haikyo no Hana. Más notablemente, la imagen de mayor tamaño muestra a Saori portando nuevamente el Cloth de Athena.

Este tipo de publicaciones de Okada fuero comunes durante las últimas tandas de Netx Dimension, así que es muy probable que en menos de un mes, a principios de noviembre de 2025, tengamos un nuevo collage de imágenes del nuevo manga de Saint Seiya y con el, la esperada fecha de lo que todos esperan sea por fin el inicio de la saga del cielo de los caballeros del zodiaco.

No hay que olvidar que en el 2025, el mangaka Masami Kurumada cumple 50 años de carrera. Además, Saint Seiya el 3 de diciembre de 2025 cumple 40 años desde su debut en las páginas de la revista semanal Shonen Jump en 1985. Así que, muchos fanáticos de Kurumada y Saint Seiya piensan que este año incluso podremos conocer el anuncio del anime de Next Dimension.

Fuente: Kurumada Pro