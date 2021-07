Durante la última década, el género Isekai se ha convertido en uno de los más prevalentes en el mundo del ‘manganime’. Sin importar su calidad, se ha vuelto común que en cada temporada de ‘anime’ llegue por lo menos un Isekai. A pesar de la saturación de esta clase de series, algunas han alcanzado un estatus más favorable e incluso de culto. Tal es el caso de las propiedades intelectuales que conforman la apropiadamente llamada Isekai Quartet.

Como implica su nombre, Isekai Quartet es un ‘cruce’ entre cuatro queridas series del género bajo el sello de Kadokawa: Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu, Yōjo Senki, Konosuba y Overlord. No obstante, los protagonistas de Tate no Yūsha no Nariagari e incluso Shinchō Yūsha aparecieron en la temporada 2. ¿Qué otras series podrían debutar en la tercera?

Sin embargo, los personajes de estas series tendrán que unir fuerzas nuevamente. A través de un ‘teaser’, Kadokawa ha anunciado que una película de Isekai Quartet está en producción.

¿Cuándo será el estreno de la película Isekai Quartet: Another World?

Los protagonistas de Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu y otras series volverán en Another World.

El estreno de la película Isekai Quartet: Another World será en 2022. Aún no tiene fecha.

¿De qué tratará la película?

Con la excepción de lo poco que muestra el ‘teaser’, que sugiere que Ainz Ooal Gown será el antagonista, no se sabe de qué tratará la historia de la película Isekai Quartet: Another World.

¿Quiénes están involucrados en la producción?

La película Isekai Quartet: Another World contará con el mismo elenco y personal de producción que los de las primeras dos temporadas. Minoru Ashina, conocido por Kaiju Girls, ejercerá como guionista y director. Minoru Takehara volverá como diseñador de personajes y director de animación en jefe. Puyukai será el estudio encargado de animar la película.

Fuente: KADOKAWAanime