Hace un mes conocimos que el jueves 19 de agosto, la parte 8 del ‘manga’ JoJo’s Bizarre Adventure llamada Jojolion finalizará en las páginas del a revista Ultra jump de la editorial Shueisha. Ahora, gracias a Ryokutya2089, hemos conocido que la parte 9 del ‘manga’ JoJo’s Bizarre Adventure podría llamarse «JOJO LANDS».

¿Cuándo comenzará la novena parte (9) del ‘manga’ JoJo’s Bizarre Adventure ?

Según lo comunicó Ryokutya2089, y lo replicó la cuenta Manga Mogura RE en Twitter, la parte 9 de JoJo’s Bizarre Adventure que posiblemente se llamará JOJO LANDS comenzará una vez termine una breve pausa que se ha tomado el ‘mangaka’ Hirohiko Araki. Más información sobre JoJo’s Bizarre Adventure: JOJO LANDS, podría ser compartida por Araki en el último capítulo de Jojolion.

¿Cuándo se publicará el final (capítulo 110) de JoJolion (parte 8)?

El capítulo final número 110 de la parte 8 del ‘manga’ JoJo’s Bizarre Adventure : JoJolion llegará con la edición de septiembre de la revista Ultra Jump que se distribuirá el 19 de agosto en Japón.

¿Qué proyectos de la franquicia JoJo’s Bizarre Adventure llegarán antes de finalizar el 2021?

Hace cinco meses sabemos que la parte 6 (Stone Ocean) de JoJo’s Bizarre Adventure tendrá un ‘anime’. Además, hace pocos días conocimos que esta adaptación del al anime de JoJo’s Bizarre Adventure llegará en diciembre del 2021 a Netflix. Ahora, junto a la llegada del final de jojolion en el capítulo 110, se ha revelado que la franquicia Jojo’s Bizarre Adventure tendrá un nuevo ‘manga’ ‘spin-off’. Este nuevo ‘manga’ a cargo de Kouhei Kadono (Boogiepop Phantom).

Este escritor, quien estuvo a cargo de la novela ligera de Jojo’s Bizarre Adventure llamada Hajishirazu no Purple Haze de la parte 4 (Diamond is Unbreakable) regresará para este nuevo ‘spin-off’, el cual contará con la presencia de Hol Horse de la parte 3 (Stardust Cruzaders) y Josuke. Ryokutya no especifica si el Josuke que acompañará a Hol Horse en este nuevo ‘manga’ ‘spin-off’ es el de la parte 4 o el de la parte 8 (Jojolion).

Vía: Ryokutya2089