Un nuevo manga ‘spin-off’ de Jojo’s Bizarre Adventure cuyo protagonista será Josuke Higashikata (Diamond is Unbreakable) está en camino. Su nombre será JoJo’s Bizarre Adventure: Crazy Diamond’s Demonic Heartbreak y estará en venta muy pronto.

A continuación, se puede apreciar el póster promocional de este nuevo trabajo, que estará disponible en la edición de enero de la revista Ultra Jump. Es decir, estará disponible el 18 de diciembre de 2021.

En la imagen se puede reconocer a un villano muy familiar. Se trata de Hol Horse, quien posee al ‘stand’ Emperor, una pistola que no falla sus tiros. A pesar de que se trate de un personaje de Stardust Crusaders, veremos a Hol Horse en Morioh en compañía del halcón Pet Shop, quien ostenta el poder de Horus, un ‘stand‘ de hielo.

¿Qué podemos esperar del nuevo ‘spin-off’ de Jojo’s Bizarre Adventure con Josuke?

Jojo’s Bizarre Adventure: así será el nuevo manga ‘spin-off’ de Josuke Higashikata

Jojo’s Bizarre Adventure: así será el nuevo manga ‘spin-off’ de Josuke Higashikata

Por ahora se sabe que los hechos de JoJo’s Bizarre Adventure: Crazy Diamond’s Demonic Heartbreak ocurren antes de Diamond is Unbreakable. Es decir, no se conocen a muchos de los personajes que son presentados durante la «parte 4 de Jojo’s» y probablemente el único que tendrá ‘stand’ será Josuke.

Por otro lado, hay un dato sorprendente sobre este nuevo manga. El creador de Jojo’s Bizarre Adventure, Hirohiko Araki, no está involucrado en su creación. En vez de eso, le encargó a dos colegas que se hicieran cargo de él. Estos son Kouhei Kadono (Boogiepop) y Tasuku Karasuma (No Guns Life). No se sabe si con esto habrá un cambio en el característico arte de Araki, o si habrá una historia menos disparatada.

JoJo’s Bizarre Adventure: Crazy Diamond’s Demonic Heartbreak se suma a la lista de próximas producciones de esta franquicia que espera el público. La otra es Stone Ocean, cuyo anime será estrenado el 1 de diciembre de 2021 en Netflix.

Fuente: Jojo’s Bizarre Encyclopedia.