JoJo’s Bizarre Adventure: conoce cuándo sale o cuál es la fecha de estreno de la parte 9 «JOJOLands»

El año pasado, conocimos —antes del final de Jojolion— que JOJOLands podría ser el nombre de la novena parte (9) del ‘manga’ JoJo’s Bizarre Adventure de Hirohiko Araki. Ahora, gracias a una filtración de la revista JOJO magazine 2022 Winter, hemos conocido cuándo sale o cuál es la fecha de estreno de la parte 9 de JoJo’s Bizarre Adventure llamada oficialmente «JOJOLands«.

¡Muchas gracias por estos últimos 10 años de «JoJolion«! Descansemos un poco para luego volvernos a encontrar el nuevo “JOJOLANDS” (título tentativo). Palabras de Hirohiko Araki, en la revista Ultra Jump de Septiembre del 2021.

¿Cuándo sale o cuál es la fecha de estreno de la parte 9 «JOJOLands»?

Portada de la revista JOJO magazine 2022 Winter que iniciará su circulación el 19 de diciembre del 2022.

Hace un poco más de un año finalizó Jojolion, la octava parte (8) del ‘manga’ JoJo’s Bizarre Adventure de Hirohiko Araki. Este es el ‘hiatus’ más largo que ha tenido Hirohiko Araki en los 36 años de vida de la franquicia JoJo’s Bizarre Adventure.

Afortunadamente, para aquellos que no podían esperar por conocer la fecha de estreno de la novena parte (9) del ‘manga’ JoJo’s Bizarre Adventure la espera terminó. Ya que el «JOJOLands», la novena parte del ‘manga JoJo’s Bizarre Adventure, iniciará su serialización el viernes 17 de febrero del 2023 en la revista Ultra Jump de la editorial Shueisha.

Ahora solo resta conocer de qué tratará la historia y quién o quiénes serán los nuevos Jojo en JOJOLands.

¿De qué podría tratar la historia de la novena parte (9) de JoJo’s Bizarre Adventure titulada «JOJOLands»?

Por el momento, no se conoce de manera oficial de qué se tratará la historia de JOJOLands. Sin embargo, Hirohiko Araki comento —en el programa de entrevistas Kono Mystery ga Sugoi!— que la historia de JoJo’s Bizarre Adventure parte 9 JOJOLands seguiría las aventuras de los descendientes de Joseph Joestar. Cabe resaltar que la historia de la novena parte (9) JOJOLands del ‘manga’ de Hirohiko Araki se desarrolla en el mismo universo o línea temporal de la parte 7 Steel Ball Run y la parte 8 JoJo’s Bizarre Adventure titulada Jojolion.

Joseph «Fumi» Joestar debuto como personaje en el capítulo 109 del ‘manga’ JoJo’s Bizarre Adventure «Jojolion«, el cuál dio inicio al arco argumental número 22 llamado «The Radio Gaga Incident«. Fumi es el nieto de Johnny Joestar y Rina Higashikata de la parte 7 de JoJo’s Bizarre Adventure llamada Steel Ball Run. Sus padres, quienes no han aparecido en la historia del ‘manga’, son George Joestar III y su esposa Elizabeth. Su Stand, aunque no es nombrado en su breve aparición al final de Jojolion, comparte similitudes a las de Hermit Purple del Joseph Joestar la parte 2, 3 y 4.

Esto es lo único que conocemos sobre lo que encontraremos cuándo inicie la novena parte (9) del ‘manga’ JoJo’s Bizarre Adventure llamada JOJOLands el próximo 17 de febrero en la revista Ultra Jump.

Más artículos sobre sobre JJBA en GamerFocus:

Vía: jojo-news