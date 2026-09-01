JoJo’s Bizarre Adventure: fecha de estreno de los 11 episodios de la parte 2 y 3 de Steel Ball Run

A principios de julio, conocimos que la nueva tanda de episodios de JoJo’s Bizarre Adventure parte 7: Steel Ball Run adaptará la segunda y la tercera etapa de la carrera. La segunda etapa de JoJo’s Bizarre Adventure parte 7: Steel Ball Run se estrenará de forma exclusiva en Netflix el próximo viernes 25 de septiembre. Es así que a continuación les dejaremos la fecha de cada uno de los episodios de la parte 7 de JoJo’s Bizarre Adventure conocida como Steel Ball Run.

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¿Cuál es la fecha de estreno de los 11 nuevos episodios de JoJo’s Bizarre Adventure parte 7: Steel Ball Run?

El estreno de JoJo’s Bizarre Adventure parte 7: Steel Ball Run marca el regreso de los «JOJO Fridays». Así que tomando en cuenta que el estreno del primer episodio será el 25 de septiembre de 2026 y que se lanzará un capítulo semanal cada viernes hasta completar los 11 episodios de la segunda y tercera etapa de la carrera, este es el calendario de emisión de la nueva tanda de episodios de Steel Ball Run:

Episodio Fecha de Estreno Episodio 1 25 de septiembre de 2026 Episodio 2 2 de octubre de 2026 Episodio 3 9 de octubre de 2026 Episodio 4 16 de octubre de 2026 Episodio 5 23 de octubre de 2026 Episodio 6 30 de octubre de 2026 Episodio 7 6 de noviembre de 2026 Episodio 8 13 de noviembre de 2026 Episodio 9 20 de noviembre de 2026 Episodio 10 27 de noviembre de 2026 Episodio 11 4 de diciembre de 2026

¿Cuál es la historia de Jojo’s Bizarre Adventure parte 7: Steel Ball Run?

En la época del Viejo Oeste en Estados Unidos, la mayor carrera del mundo está a punto de comenzar. Miles de personas hacen cola en San Diego para recorrer más de seis mil kilómetros y tener la oportunidad de ganar el gran premio de cincuenta millones de dólares. Con la era del caballo llegando a su fin, se permite a los concursantes utilizar cualquier tipo de vehículo que deseen. Los competidores tendrán que soportar condiciones extenuantes, recorriendo hasta cien kilómetros al día a través de páramos inexplorados. La carrera Steel Ball Run es realmente un acontecimiento único.

La historia de Jojo’s Bizarre Adventure parte 7: Steel Ball Run sigue a un joven Johnny Joestar, un antiguo jockey que se encuentra lisiado. Johnny llega a San Diego para presenciar el comienzo de la carrera. Allí se encuentra con Gyro Zeppeli, un corredor con dos bolas de acero en la cintura en lugar de una pistola.

Johnny es testigo de cómo Gyro utiliza una de sus bolas de acero para desatar un poder fantástico, obligando a un hombre a dispararse su pistola durante un duelo. En medio de la acción, Johnny toca por casualidad la bola de acero y siente que un poder recorre sus piernas, permitiéndole ponerse de pie por primera vez en dos años. Con la promesa de descubrir el secreto de las bolas de acero, Johnny decide competir en la carrera. Así comienza su extraña —o bizarra en el sentido anglosajón— aventura a través de Norteamérica en la carrera Steel Ball Run.

Vía: @animetv_jp