Jojo’s Bizarre Adventure: Netflix confirma cuándo veremos el episodio 2 de Steel Ball Run

El pasado 19 de marzo, Netflix estrenó la primera etapa o stage de la séptima parte de JoJo’s Bizarre Adventure llamada Steel Ball Run. Sin embargo, desde su estreno, los fanáticos de la obra de Araki han estado más furiosos de lo normal con Netflix. Ya que, la plataforma no ha informado cuándo serán agregados los demás episodios y cuál será el formato de estreno de los mismos. Como resultado, la comunidad de JoJo’s Bizarre Adventure —e incluso algunas marcas en sus redes sociales— le han insistido a Netflix que declaré cuándo será el estreno del segundo episodio de Jojo’s Bizarre Adventure parte 7: Steel Ball Run.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido gamer. Seguir

¿Cuándo saldrá o será el estreno de la segunda etapa o episodio de Jojo’s Bizarre Adventure parte 7: Steel Ball Run en Netflix?

La presión de la comunidad ha servido y hoy por fin Netflix ha confirmado que el estreno de la segunda etapa o episodio de Jojo’s Bizarre Adventure parte 7: Steel Ball Run será en algún momento del tercer trimestre del 2026. Una vez sea estrenado el segundo episodio de Jojo’s Bizarre Adventure parte 7: Steel Ball Run, los demás episodios llegarán a la plataforma de forma semanal.

Este anuncio vino acompañado de la siguiente declaración:

Gracias por el increíble apoyo a ‘Jojo’s Bizarre Adventure parte 7: Steel Ball Run‘. La serie se encuentra actualmente en producción y estará disponible para el disfrute de todos. Estamos planificando un estreno en formato dividido para la totalidad de los episodios. La siguiente parte comenzará a emitirse en otoño de 2026 en Netflix, con el estreno de un nuevo episodio cada semana. Este calendario de lanzamientos forma parte de nuestro plan original y refleja los deseos del comité de producción. Vuestra pasión y entusiasmo significan mucho para todas las personas involucradas en la preparación. Agradecemos vuestra paciencia y apoyo continuo mientras trabajamos para traeros la siguiente parte.

La declaración en ingles dice que Steel Ball Run se estrenará en un formato de split‑cour, lo cual significa que cuando regrese Jojo’s Bizarre Adventure parte 7: Steel Ball Run, la serie tendrá de 11 a 13 episodios y luego tomará un descanso de tres meses para retomar con la siguiente tanda de episodios.

¿Cuál es la historia de Jojo’s Bizarre Adventure parte 7: Steel Ball Run?

En la época del Viejo Oeste en Estados Unidos, la mayor carrera del mundo está a punto de comenzar. Miles de personas hacen cola en San Diego para recorrer más de seis mil kilómetros y tener la oportunidad de ganar el gran premio de cincuenta millones de dólares. Con la era del caballo llegando a su fin, se permite a los concursantes utilizar cualquier tipo de vehículo que deseen. Los competidores tendrán que soportar condiciones extenuantes, recorriendo hasta cien kilómetros al día a través de páramos inexplorados. La carrera Steel Ball Run es realmente un acontecimiento único.

La historia de Jojo’s Bizarre Adventure parte 7: Steel Ball Run sigue a un joven Johnny Joestar, un antiguo jockey que se encuentra lisiado. Johnny llega a San Diego para presenciar el comienzo de la carrera. Allí se encuentra con Gyro Zeppeli, un corredor con dos bolas de acero en la cintura en lugar de una pistola.

Johnny es testigo de cómo Gyro utiliza una de sus bolas de acero para desatar un poder fantástico, obligando a un hombre a dispararse su pistola durante un duelo. En medio de la acción, Johnny toca por casualidad la bola de acero y siente que un poder recorre sus piernas, permitiéndole ponerse de pie por primera vez en dos años. Con la promesa de descubrir el secreto de las bolas de acero, Johnny decide competir en la carrera. Así comienza su extraña —o bizarra en el sentido anglosajón— aventura a través de Norteamérica en la carrera Steel Ball Run.

Fuente: Netflix