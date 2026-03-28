Jojo’s Bizarre Adventure parte 7: Steel Ball Run, el tráiler del episodio 2 revela cuál es la segunda etapa de la carrera

El panel final del primer día de AnimeJapan 2026 fue el de Jojo’s Bizarre Adventure parte 7: Steel Ball Run, el cual fue presentado por algunos de los seiyu de los personajes principales de la serie. Durante el panel,los seiyu repasaron algunos de los momentos más icónicos del primer episodio antes de revelar lo que todos estaban esperando.

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¿Cuál es la fecha de estreno del segundo episodio del anime Jojo’s Bizarre Adventure parte 7: Steel Ball Run en Netflix?

Desde el estreno del primer episodio de Jojo’s Bizarre Adventure parte 7: Steel Ball Run, el pasado 19 de marzo en Netflix, los fanáticos de la obra de Akraki han estado a la expectativa. Ya que, Netflix solo estreno el primer episodio y se desconoce cuándo será el estreno del segundo episodio de Jojo’s Bizarre Adventure parte 7: Steel Ball Run. Es así que todos los ojos estaban en el panel de la adaptación de la séptima parte de la obra de Araki en AnimeJapan 2026.

Durante el panel de Jojo’s Bizarre Adventure parte 7: Steel Ball Run en AnimeJapan 2026 quedaron claras dos cosas. La primera, que Netflix aún no va a revelar la fecha de estreno del segundo episodio de la parte 7 de Jojo’s Bizarre Adventure. Segundo —y quizás el más importante— que la adaptación de Steel Ball Run será por episodios o «etapas» que adaptarán un gran número de capítulos del manga como vimos en el primer episodio de la parte 7 de Jojo’s Bizarre Adventure. Así que, por el momento solo sabemos, que la segunda etapa o episodio de Jojo’s Bizarre Adventure parte 7: Steel Ball Run será en un momento por definir del 2026.

¿Cuál es la historia de Jojo’s Bizarre Adventure parte 7: Steel Ball Run?

En la época del Viejo Oeste en Estados Unidos, la mayor carrera del mundo está a punto de comenzar. Miles de personas hacen cola en San Diego para recorrer más de seis mil kilómetros y tener la oportunidad de ganar el gran premio de cincuenta millones de dólares. Con la era del caballo llegando a su fin, se permite a los concursantes utilizar cualquier tipo de vehículo que deseen. Los competidores tendrán que soportar condiciones extenuantes, recorriendo hasta cien kilómetros al día a través de páramos inexplorados. La carrera Steel Ball Run es realmente un acontecimiento único.

La historia de Jojo’s Bizarre Adventure parte 7: Steel Ball Run sigue a un joven Johnny Joestar, un antiguo jockey que se encuentra lisiado. Johnny llega a San Diego para presenciar el comienzo de la carrera. Allí se encuentra con Gyro Zeppeli, un corredor con dos bolas de acero en la cintura en lugar de una pistola.

Johnny es testigo de cómo Gyro utiliza una de sus bolas de acero para desatar un poder fantástico, obligando a un hombre a dispararse su pistola durante un duelo. En medio de la acción, Johnny toca por casualidad la bola de acero y siente que un poder recorre sus piernas, permitiéndole ponerse de pie por primera vez en dos años. Con la promesa de descubrir el secreto de las bolas de acero, Johnny decide competir en la carrera. Así comienza su extraña —o bizarra en el sentido anglosajón— aventura a través de Norteamérica en la carrera Steel Ball Run.

Fuente: Warner Bros. Japan Anime

