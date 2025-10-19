JoJo’s Bizarre Adventure Parte 7: Steel Ball Run, este es el nuevo Jojo y su actor de voz

Hace un mes conocimos que Netflix será la plataforma, en la cual podremos ver de manera exclusiva JoJo’s Bizarre Adventure Parte 7: Steel Ball Run. Ahora, la producción de la nueva adaptación al anime de la obra de Hirohiko Araki ha revelado un nuevo tráiler de Steel Ball Run.

Por el momento se desconoce la fecha de estreno y cantidad de episodios de JoJo’s Bizarre Adventure Parte 7: Steel Ball Run.

El tráiler revela que el reparto principal de voces incluye a Shōgo Sakata como Johnny Joestar, el Jojo protagonista de Steel Ball Run. A él, lo acmopañará Yōhei Azakami como Gyro Zeppeli. Kaito Ishikawa quien dará voz a Diego Brando, Rie Takahashi a Lucy Steel y Kenta Miyake a Steven Steel.

¿Quiénes están a cargo del anime JoJo’s Bizarre Adventure Parte 7: Steel Ball Run?

El equipo de producción para esta nueva entrega mantiene a figuras clave de proyectos anteriores. La dirección del anime estará a cargo de Yasuhiro Kimura y Hideya Takahashi, quienes previamente codirigieron JoJo’s Bizarre Adventure: Golden Wind. Toshiyuki Kato, con experiencia como director en JoJo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean, asumirá el rol de director de la serie. Por otro lado, Yasuko Kobayashi, guionista presente en toda la saga, regresa para supervisar los guiones de la serie y Daisuke Tsumagari, quien fue director de animación en Golden Wind, se encargará del diseño de personajes. La composición musical estará nuevamente a cargo de Yugo Kanno, mientras que Yoshikazu Iwanami retoma la dirección de sonido.

¿Cuál es la historia de Jojo’s Bizarre Adventure parte 7: Steel Ball Run?

Tráiler de JoJo’s Bizarre Adventure Parte 7: Steel Ball Run presentado en el JOJODAY del 2025.

En la época del Viejo Oeste en Estados Unidos, la mayor carrera del mundo está a punto de comenzar. Miles de personas hacen cola en San Diego para recorrer más de seis mil kilómetros y tener la oportunidad de ganar el gran premio de cincuenta millones de dólares. Con la era del caballo llegando a su fin, se permite a los concursantes utilizar cualquier tipo de vehículo que deseen. Los competidores tendrán que soportar condiciones extenuantes, recorriendo hasta cien kilómetros al día a través de páramos inexplorados. La carrera Steel Ball Run es realmente un acontecimiento único.

La historia de Jojo’s Bizarre Adventure parte 7: Steel Ball Run sigue a un joven Johnny Joestar, un antiguo jockey que se encuentra lisiado. Johnny llega a San Diego para presenciar el comienzo de la carrera. Allí se encuentra con Gyro Zeppeli, un corredor con dos bolas de acero en la cintura en lugar de una pistola. Johnny es testigo de cómo Gyro utiliza una de sus bolas de acero para desatar un poder fantástico, obligando a un hombre a dispararse su pistola durante un duelo. En medio de la acción, Johnny toca por casualidad la bola de acero y siente que un poder recorre sus piernas, permitiéndole ponerse de pie por primera vez en dos años. Con la promesa de descubrir el secreto de las bolas de acero, Johnny decide competir en la carrera. Así comienza su extraña —o bizarra en el sentido anglosajón— aventura a través de Norte América en la Carrera Steel Ball Run.

Vía: ANN