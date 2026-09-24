JoJo’s Bizarre Adventure Steel Ball Run: este es el opening de la segunda etapa que se estrena este viernes

Warner Bros. Japan y Netflix anunciaron —a principios de septiembre— los detalles finales de cara al regreso de los viernes de Jojo. La «segunda etapa» y la «tercera etapa» del anime de JoJo’s Bizarre Adventure Part 7: Steel Ball Run se estrenarán oficialmente este viernes 25 de septiembre, con nuevos episodios transmitidos cada semana en Netflix. En total, habrá 11 episodios para estas dos etapas, y Netflix indicó que la serie contará con un formato de emisión dividido por trimestres (split-cours). La primera etapa de esta obra de Hirohiko Araki se había estrenado en la plataforma el 19 de marzo con un único episodio de 47 minutos y los demás seguirán una estructura más tradicional.

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¿Cuál es el opening de la segunda etapa de JoJo’s Bizarre Adventure Steel Ball Run?

Si se preguntan cuál será el opening que ambientará esta nueva tanda de episodios de JoJo’s Bizarre Adventure Steel Ball Run, les contamos que la banda de rock Kroi está a cargo de interpretar el tema musical de apertura, el cual llevará como título «Spin«. La producción de esta adaptación animada en david production cuenta con la dirección conjunta de Yasuhiro Kimura y Hideya Takahashi, mientras que Toshiyuki Kato se desempeña como director de serie. Los guiones están a cargo de Yasuko Kobayashi, el diseño de personajes corresponde a Daisuke Tsumagari y la música es compuesta por Yūgo Kanno. El elenco de voces incluye a Shōgo Sakata como Johnny Joestar y Yōhei Azakami como Gyro Zeppeli, acompañados por otros personajes presentados previamente como Mountain Tim, Funny Valentine y Hot Pants.

¿Cuál es la historia de Jojo’s Bizarre Adventure parte 7: Steel Ball Run?

En la época del Viejo Oeste en Estados Unidos, la mayor carrera del mundo está a punto de comenzar. Miles de personas hacen cola en San Diego para recorrer más de seis mil kilómetros y tener la oportunidad de ganar el gran premio de cincuenta millones de dólares. Con la era del caballo llegando a su fin, se permite a los concursantes utilizar cualquier tipo de vehículo que deseen.

Los competidores tendrán que soportar condiciones extenuantes, recorriendo hasta cien kilómetros al día a través de páramos inexplorados. La carrera Steel Ball Run es realmente un acontecimiento único. La historia de Jojo’s Bizarre Adventure parte 7: Steel Ball Run sigue a un joven Johnny Joestar, un antiguo jockey que se encuentra lisiado. Johnny llega a San Diego para presenciar el comienzo de la carrera. Allí se encuentra con Gyro Zeppeli, un corredor con dos bolas de acero en la cintura en lugar de una pistola.

Johnny es testigo de cómo Gyro utiliza una de sus bolas de acero para desatar un poder fantástico, obligando a un hombre a dispararse su pistola durante un duelo. En medio de la acción, Johnny toca por casualidad la bola de acero y siente que un poder recorre sus piernas, permitiéndole ponerse de pie por primera vez en dos años. Con la promesa de descubrir el secreto de las bolas de acero, Johnny decide competir en la carrera. Así comienza su extraña —o bizarra en el sentido anglosajón— aventura a través de Norteamérica en la carrera Steel Ball Run.

Fuente: Warner Bros Japan Anime