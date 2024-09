Jujutsu Kaisen 271: así es el final de la obra de Gege Akutami

El próximo lunes 30 de septiembre se publicará en las páginas del fascículo 44 de la revista semanal Shonen Jump se publicará el capítulo final (271) del manga Jujutsu Kaisen. Sin embargo, como es costumbre, los spoilers de los diferentes manga que se publican en la Shonen Jump como Jujutsu Kaisen empiezan a salir a la luz desde el jueves antes de la fecha de publicación. Es así que, a continuación, les contaremos cómo es el final del manga Jujutsu Kaisen y si el capítulo 271 confirma si la obra de Gege Akutami tiene un final feliz o si tendrá una segunda parte como Chainsaw Man.

Pero antes de contar los pormenores del final del manga Jujutsu Kaisen, les advertimos que hablaremos con ‘spoilers’ del capítulo 271 de la obra de Gege Akutami.

¿Cómo es el final del manga Jujutsu Kaisen?

En el número 44 de la Shonen Jump se ha confirmado que Jujutsu Kaisen ha alcanzado las 100 millones de copias en circulación.

Las expectativas por ver cómo se desarrolla el capítulo 271 de Jujutsu Kaisen son bastante altas. Ya que, muchos desean el regreso de personajes queridos o la resolución de tramas que han quedado abiertas luego del fin de la pelea entre Yuji y Sukuna. Desafortunadamente, los últimos capítulos del manga Gege Akutami no han hecho más que abrir tramas y cerrar algunas otras de manera ambigua y apresurada. Es por esta razón que muchos han pensado que el manga Jujustu Kaisen podría tener una secuela. No obstante, el final del manga Jujutsu Kaisen —a pesar de presentarnos una conclusión feliz— a dejado un sabor agridulce entre sus fanáticos.

Esto debido a que Gege nunca nos compartió el nombre del dominio de Yuji y la conclusión de la pelea entre Itadori y Sukuna se sintió apresurada. Adicionalmente, Megumi Fushiguro treminó la historia en el mismo estado en el que lo conocimos al inicio del manga. Osea, no se sintió —o por lo menos no hubo tiempo— que hubiera un desarrollo en su personalidad y nunca pudimos ver el verdadero potencial de sus habilidades o su expansión de dominio completa. Sukuna y Kenjaku como los grandes villanos que fueron nunca tuvieron un flashback completo que nos mostrará como fueron sus vivencias en la era Heian y lo más importante, el final del manga Jujutsu Kaisen revela que el ciclo de luchas entre hechiceros y maldiciones no se rompió y todo termina donde empezó.

¿Cuándo salen los volúmenes o tankōbon 29 y 30 del manga Jujutsu Kaisen?

Por el momento, las palabras del editor parecen confirmar que este es el final definitivo de Jujutsu Kaisen y que la obra de Gege Akutami no tendrá segunda parte.

La última viñeta del capítulo 271 del manga Jujutsu Kaisen nos deja con una imagen de todos los hechiceros felices y tranquilos y un dedo de Sukuna en un lugar similar —por no decir idéntico— a como lo vimos en inicio de la historia. Adicionalmente, el editor al final del capítulo final de Jujutsu Kaisen da las gracias a los lectores por seguir la serie durante sesis años y les pide que esten atentos al siguiente trabajo del mangaka Gege Akutami. Adicionalmente, revela que los tankōbon 29 y 30 del manga Jujutsu Kaisen serán lanzados el 25 de diciembre en Japón.

Aún desconocemos gran parte del contenido del capítulo 271 del manga Jujutsu Kaisen pero según los spoilers, en el número 44 de la revista Shonen Jump la sección de comentarios de los manga están dedicadas a despedir la obra de Gege Akutami. Así que estén atentos. Ya que estaremos trayéndoles toda la información sobre el final de la obra de Gege Akutami.

Vía: @JujutsuSpoilers