Jujutsu Kaisen 3 Modulo es el nuevo manga de Gege Akutami con diseños de Yuji Iwasaki

El manga Jujutsu Kaisen de Gege Akutami finalizó en septiembre del 2024. Desde entonces, sus fanáticos solo esperan el inicio de la tercera temporada del anime. Ya que, la historia de Yuji Itadori finalizó de manera satisfactoria. Sin embargo, desde la semana pasada se conoció que un proyecto llamado “Mojuro”, será un nuevo manga de Gege Akutami, el cual contará con los diseños de Yuji Iwasaki —conocido por sus diseños para el manga Cipher Academy de Nisio Isin—. Desde su anuncio, los fanáticos de Jujutsu Kaisen comenzaron —algunos seriamente y otros por bromear— a teorizar sobre que esté nuevo manga de Akutami sería una continuación de Jujutsu Kaisen.

¿Habrá una continuación del manga Jujutsu Kaisen?

Como es costumbre, entre miércoles y jueves los spoilers de la revista Shonen Jump de la siguiente semana comienzan a salir a la luz. Es por esta razón que se ha confirmado que el nuevo manga de Gege Akutami realmente se llama Jujutsu Kaisen 3 Modulo. Adicional a la publicación del primer capítulo de este nuevo manga ambientado en el universo de Jujutsu Kaisen, Gege Akutami ha dedicado unas palabras para introducir su nuevo manga.

¿Cuál es la historia de Jujutsu Kaisen 3 Modulo?

Por el momento, solo sabemos que la historia de Jujutsu Kaisen 3 Modulo se desarrolla en el año 2086 y estará protagonizada por Yuuka y Tsurugi Okkotsu, los nietos de Yūta Okkotsu y Maki Zen’in. En esta época, una forma de vida extraterrestre que se autodenomina Simuria apareció junto con la nave nodriza Naunax. Esta transporta a unos 50.000 extraterrestres, los cuales solicitan protección como refugiados. Mientras tanto, en Japón, los ciudadanos están siendo secuestrados. Esto debido a que la energía maldita es exclusiva de los japoneses y por esto están siendo utilizados como recurso energético.

¿Cuánto durará Jujutsu Kaisen 3 Modulo?

Hola, soy Akutami. ¡Cuánto tiempo sin vernos! Mientras estaba serializando Jujutsu Kaisen (Jujutsu de aquí en adelante), recibí varias ofertas para hacer historias paralelas escritas por otros. Sin embargo, como el manga es un medio donde las cosas se pueden salir de las manos fácilmente, me daba miedo que el título se expandiera de formas que no pudiera controlar, así que en su momento no pude aceptar esas ofertas.

Pero cuando llegó esta oferta en particular y pensé en cómo podría expandir la historia principal, profundizar en su ambientación, o incluso cambiar de época por completo, me di cuenta de que si la historia se desarrollara en una línea paralela, podría abrir la puerta a muchos proyectos distintos. Esto se convirtió en la chispa que dio vida a «Modulo«, que al principio ni siquiera tenía una idea concreta. Después de muchísimas reuniones de planeación, por fin cobró vida. Esta será una serialización corta, de aproximadamente medio año (si no la cancelan), y se recopilará en unos tres volúmenes. El artista es el increíblemente talentoso Yuji Iwasaki-sensei. ¡¡Es asombroso!! ¡¡Sus dibujos son excelentes!! ¡¡De verdad!! Me haría muy feliz que disfruten de Jujutsu Kaisen 3 Modulo como un nuevo punto de entrada al mundo de Jujutsu.

¿Cómo, cuándo y dónde leer el manga Jujutsu Kaisen 3 Modulo en español?

El primer capítulo de Jujutsu Kaisen 3 Modulo será publicado en el número 41 de la revista Shonen Jump del 2025, el cual saldrá al mercado de manera oficial el lunes 8 de septiembre. Para leerlo en español debemos esperar a que sea publicado en Manga Plus. No obstante, se desconoce —hasta el momento en el que hemos escrito este artículo— si su publicación en la plataforma será simultánea.

