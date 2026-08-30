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Jujutsu Kaisen: el primer poster oficial de la cuarta temporada nos recuerda que Sukuna tiene algo especial que mostrarle a Itadori

El primer poster oficial de la temporada 4 de Jujutusu Kaisen confirma que Sukuna será la amenaza al final de los juegos del sacrificio.

Cesar Salcedo
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Cesar Salcedo
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Este fin de semana, durante la celebración de la Juju Fes, evento que conmemoró el quinto aniversario de la adaptación animada del manga de Gege Akutami, Jujutsu Kaisen. el estudio MAPPA reveló el primer «súper» póster promocional de la cuarta temporada de Jujutsu Kaisen. Esta nueva tanda de episodios abarcará la segunda parte del arco argumental conocido como el Viaje a la Extinción (The Culling Game Part 2).

¿Qué sabemos del estreno de la cuarta temporada de Jujutsu Kaisen?

Junto al nuevo arte promocional, se confirmaron importantes cambios en el equipo de producción de la cuarta temporada de la adaptación al anime de Jujutsu Kaisen. Takeru Sato asumirá las funciones de director para esta temporada, mientras que Shota Goshozono pasará a desempeñarse como director jefe en MAPPA. Por otra parte, Hiroshi Seko mantendrá la composición de la serie, acompañado por Yosuke Yajima, Hiromi Niwa y Sota Yamazaki en el diseño de personajes, y Yoshimasa Teuri se hará cargo de la música.

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Jujutsu Kaisen: el primer poster oficial de la cuarta temporada nos recuerda que Sukuna tiene algo especial que mostrarle a Itadori

La cuarta temporada fue anunciada inmediatamente después del desenlace de la tercera, la cual constó de 12 episodios finalizando con la batalla de la Colonia Sandai. Aunque el primer tráiler de la cuarta temporada de Jujutsu Kaisen mostró poco material animado, los fanáticos aguardan novedades de mayor peso durante el Juju Fest 2026, celebrado los días 29 y 30 de agosto en el K-Arena Yokohama.

En dicho evento se espera la revelación de un tráiler completo y la confirmación exacta del mes de estreno de la cuarta temporada del anime de Jujutsu Kaisen, proyectado tentativamente para inicios de 2027. La historia se encamina hacia la liberación de Satoru Gojo del Reino Prisión, permitiéndole sumarse a Yuji Itadori y sus aliados para enfrentar las amenazas de Kenjaku y Ryomen Sukuna. Por otro lado, los rumores sobre futuros proyectos cinematográficos de la franquicia siguen creciendo. Así que es probable que el final del anime de Jujutsu Kaisen se adapte de manera similar a como Ufotable lo está haciendo con Kimetsu no Yaiba.

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