Jujutsu Kaisen: fecha y hora de estreno del episodio ocho (8) de la tercera temporada

La primera parte de la tercera temporada de Jujutsu Kaisen ha llegado a su mitad y, como es costumbre, la producción de la adaptación del manga de Gege Akutami tomará una pausa en la emisión del anime.

¿Cuándo regresa de la pausa la tercera temporada de Jujutsu Kaisen con el estreno del episodio ocho (8)?

Ilustración de Gege Akutami hecha con motivo del lanzamiento del sencillo de Aizo, opening de la tercera temporada de Jujutsu Kaisen.

De acuerdo con el calendario oficial revelado al inicio de la temporada, la próxima semana no habrá un episodio de estreno de Jujutsu Kaisen. Así que el jueves 19 de febrero, la transmisión habitual será sustituida por un episodio especial de resumen. Este formato de resumen —o episodio 7.5— ya se había visto en la anterior temporada y ayuda a que los animadores tengan más tiempo para adelantar los episodios más exigentes de la temporada.

Así que aquellos que quieran seguir la historia de Jujutsu Kaisen tendrán que esperar una semana más. Ya que, el estreno del episodio ocho (8) de la tercera temporada de Jujutsu Kaisen está programado para el jueves 26 de febrero.

Con el estreno del séptimo episodio (7) inician oficialmente los juegos del sacrificio en Jujutsu Kaisen

En el episodio de esta semana, Yuji y compañía consiguen la cooperación de Hakari. De repente, Kogane, el shikigami que posee a un jugador, aparece y anuncia la adición de una regla. Con la nueva regla, Yuji y compañía identifican a dos jugadores que ya superan los 100 puntos. Mientras buscan al “Ángel” capaz de romper el sello del Reino de la Prisión, se adentran en la Colonia Barrera para contactar a los jugadores con más de 100 puntos y añadir una nueva regla.

¿Cuáles son las reglas del juego del sacrificio en la tercera temporada de Jujutsu Kaisen?

Después de despertar una técnica maldita, los jugadores deben declarar su participación en el juego de eliminación. Esto en una barrera de su elección dentro de 19 días. Cualquier jugador que rompa la regla anterior estará sujeto a la eliminación de la técnica maldita. Los no jugadores que entren a la barrera se convierten en jugadores en el momento de la entrada y se considerará que han declarado su participación en el juego de eliminación. Los jugadores obtienen puntos al acabar con la vida de otros jugadores. Los puntos son determinados por el maestro del juego e indican el valor de la vida de un jugador. Como regla general, los hechiceros valen 5 puntos y los no hechiceros valen 1 punto. Excluyendo el valor en puntos de la propia vida de un jugador, los jugadores pueden gastar 100 puntos para negociar con el maestro del juego para agregar una nueva regla al juego de eliminación. De acuerdo con la regla anterior, el maestro del juego debe aceptar cualquier nueva regla propuesta a menos que tenga un efecto marcado y duradero en el juego de eliminación. Si el puntaje de un jugador permanece igual durante 19 días, el jugador estará sujeto a la eliminación de la técnica maldita.

Vía: @Go_Jover