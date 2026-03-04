Jujutsu Kaisen: fecha y hora para ver el episodio nueve (9) de la tercera temporada

La tercera temporada de Jujutsu Kaisen entra en la fase final de la primera mitad de la adaptación del arco actual con el estreno del episodio 9 o el 49 de todo anime. Tras el inicio de los «Juegos del Sacrificio» (Culling Game) diseñados por Kenjaku, la historia se enfoca actualmente en el enfrentamiento entre el protagonista, Yuji Itadori, y Hiromi Higuruma, un abogado que ha despertado una técnica maldita de alto nivel.

Fecha y hora del estreno del episodio 9 de la tercera temproada de jujutsu Kaisen

El noveno episodio de la tercera temporada de Jujutsu Kaisen está programado para ser estrenado el jueves 5 de marzo. Para los seguidores de la serie, en nuestra región, el estreno se producirá de manera simultánea en los siguientes horarios:

Horarios del estreno del episodio 9 de la tercera temproada de Jujutsu Kaisen en Crunchyroll:

México: 10:30 AM

10:30 AM Colombia: 11:30 AM

11:30 AM España: 17:30 (5:30 PM)

¿Cuál es la historia del episodio 9 de la tercera temproada de Jujutsu Kaisen?

La producción ha confirmado que esta tercera temporada finalizará durante el mes de abril, cubriendo únicamente la primera parte del arco de los Juegos del Sacrificio.

Este capítulo aborda el combate directo entre Itadori e Higuruma. A diferencia de otros participantes del torneo, Higuruma no es un hechicero antiguo que haya realizado un pacto previo, sino un individuo moderno cuya habilidad se manifestó con el inicio de los juegos. El episodio explora los intentos de negociación de Itadori frente a la rigidez del sistema judicial que define los poderes de Higuruma.

¿Cuáles son las reglas del juego del sacrificio en la tercera temporada de Jujutsu Kaisen?

Después de despertar una técnica maldita, los jugadores deben declarar su participación en el juego de eliminación. Esto en una barrera de su elección dentro de 19 días. Cualquier jugador que rompa la regla anterior estará sujeto a la eliminación de la técnica maldita. Los no jugadores que entren a la barrera se convierten en jugadores en el momento de la entrada y se considerará que han declarado su participación en el juego de eliminación. Los jugadores obtienen puntos al acabar con la vida de otros jugadores. Los puntos son determinados por el maestro del juego e indican el valor de la vida de un jugador. Como regla general, los hechiceros valen 5 puntos y los no hechiceros valen 1 punto. Excluyendo el valor en puntos de la propia vida de un jugador, los jugadores pueden gastar 100 puntos para negociar con el maestro del juego para agregar una nueva regla al juego de eliminación. De acuerdo con la regla anterior, el maestro del juego debe aceptar cualquier nueva regla propuesta a menos que tenga un efecto marcado y duradero en el juego de eliminación. Si el puntaje de un jugador permanece igual durante 19 días, el jugador estará sujeto a la eliminación de la técnica maldita.

Fuente: Crunchyroll