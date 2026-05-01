Anime y Manga

Jujutsu Kaisen: Modulo, MAPPA ha hecho un corto en anime para promocionar el tercer y último volumen

MAPPA el estudio a cargo del anime de Jujutsu Kaisen ha animado un corto promocional de Modulo que ha hecho volar la imaginación de los fanáticos.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Tras el cierre de la tercera temporada de Jujutsu Kaisen que adapto el arco del «Juego del Sacrificio«, el universo de hechicería creado por Gege Akutami vuelve a captar la atención de los seguidores. Aunque la nueva temporada de la serie principal ya está confirmada, el estudio de animación MAPPA ha decidido regresar a esta franquicia con un proyecto especial centrado en la secuela de la obra original, titulada Jujutsu Kaisen: Modulo. Esta historia, que se sitúa décadas después del desenlace de la historia de Yuji Itadori, presenta un escenario donde los hechiceros deben enfrentar amenazas extraterrestres.

El futuro de la hechicería en las manos de MAPPA

El capítulo final del manga Jujutsu Kaisen: Modulo se publicó a principios de este año y si no conocen la historia de este corto spin off, les contamos que se enfoca en los nietos de Yuta y Maki llamados Tsurugi y Yuka. Con el lanzamiento del último volumen del manga en Japón, Studio MAPPA tomó la iniciativa de mostrarnos momentos clave de Jujutsu Kaisen: Modulo en anime para promocionar su salida. Esto, sin lugar a duda, ha generado una gran expectativa entre los fanáticos. Ya que, el corto animado ofrece una idea clara de cómo luciría un anime de Modulo con el estilo del actual anime de Jujutsu Kaisen, aunque todavía no exista una confirmación oficial para una serie completa de este arco.

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A diferencia de la historia original del manga de Gege Akutami, Jujutsu Kaisen: Modulo es una obra considerablemente más breve, compuesta por solo tres volúmenes. Debido a esta extensión, su paso al anime podría concretarse como una temporada corta o incluso seguir la tendencia reciente de la industria de realizar largometrajes. A pesar del salto temporal, en la historia de Modulo podemos ver algunos de los personajes de la obra original y conocemos la suerte de otros que ya no se encuentran con vida en este futuro. Por su puesto, Yuji Itadori es el encargado de conectar el pasado con el nuevo presente de la franquicia.

Esperamos que en un futuro podamos ver una adaptación al anime en propiedad de Jujutsu Kaisen: Modulo, pero mientras tanto debemos esperar a que se acabe la adaptación de la historia principal

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Fuente: @jujutsu_PR

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