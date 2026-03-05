Jujutsu Kaisen Modulo: Shueisha comparte detalles sobre el final del manga en el capítulo 25

Jujutsu Kaisen Modulo inició el pasado mes de septiembre y desde el inicio de su publicación conocemos que será una historia de corta duración, la cual no superaría los seis meses. Pues el momento ha llegado y el capítulo final de Jujutsu Kaisen Modulo ya se ha filtrado.

¿Cuándo sale oficialmente el capítulo final (25) de Jujutsu Kaisen Modulo?

El capítulo 25 de Jujutsu Kaisen Modulo, el cual marcará el final de este manga escrito por Gege Akutami, será publicado en número 15 de la revista Shonen Jump que llegará al mercado el lunes 9 de marzo. En Latinoamérica el capítulo final (25) de Jujutsu Kaisen Modulo estará disponible en español desde el domingo 8 de marzo en la aplicación Manga Plus de Shueisha.

¿Cuándo sale el tercer tankōbon de Jujutsu Kaisen Modulo?

Este spin-off, ilustrado por Yuji Iwasaki, inició su publicación el 8 de septiembre de 2025. Tras la salida de los dos primeros tomos recopilatorios o tankōbon el 5 de enero y el 4 de marzo de 2026, el tercer volumen completará la colección apenas dos meses después de la publicación del final de Jujutsu Kaisen Modulo.

La editorial Shueisha ha confirmado que el tercer y último volumen de Jujutsu Kaisen Modulo, el cual marcará el cierre definitivo de esta historia estará disponible en el mercado japonés a partir del 1 de mayo de 2026. Así que los fanáticos de la obra de Gege Akutami han quedado a la expectativa de conocer si en el último tankōbon de Jujutsu Kaisen Modulo se incluirá un epílogo para este corto spin off que logró con tan solo 25 capítulos capturar la atención de los fanáticos de este manga en todo el mundo.

Adicionalmente, para acompañar el final de Jujutsu Kaisen Modulo, Shueisha ha dispuesto dos artículos exclusivos para el público japonés.

Se pondrán a disposición dos tipos de piezas acrílicas basadas en la «segunda batalla decisiva de Shinjuku». Estos artículos tendrán un costo de 8,800 yenes (aproximadamente $220.000 COP).

(aproximadamente $220.000 COP). Los suscriptores digitales activos de la Weekly Shonen Jump podrán acceder a un cuadro acrílico con diseño de porta retrato, el cual utilizará las páginas a color del capítulo final de Modulo.

Por otro lado, la tercera temporada de Jujutsu Kaisen sigue en emisión y la semana entrante se estrenará el décimo capítulo.

Vía: Siliconera