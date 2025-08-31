Jujutsu Kaisen: primer tráiler de la tercera temporada revela cuándo sale

Durante todo el 2025, la expectativa por conocer noticias sobre el regreso del anime de Jujutsu Kaisen no han parado de crecer. Sin embargo, por fin, la espera ha terminado. Ya que, durante la transmisión especial por el quinto aniversario del anime que adapta el manga de Gege Akutami, fue compartido el primer tráiler animado de la tercera temporada de Jujutsu Kaisen.

¿Cuándo sale o es el estreno de la tercera temporada de Jujutsu Kaisen?

El tráiler confirma que Jujutsu Kaisen Temporada 3: The Culling Game Parte 1 (o Shimetsu Kaiyū Zenpen) será estrenada en enero del 2026. Adicionalmente, el 7 de noviembre será estrenada en las salas de cine de Japón una recopilación del arco del incidente de Shibuya y los primeros dos episodios de la tercera temporada de Jujutsu Kaisen. Según la producción del anime, el preestreno de los primeros dos episodios de la tercera temporada de Jujutsu Kaisen se hará de manera paulatina en todo el mundo. Así que, solo debemos esperar a que Crunchyroll confirme cuándo llegará a nuestra región.

¿Cuál es el arco argumental que veremos adaptado en la tercera temporada de Jujutsu Kaisen?

Ahora que hemos conocido cuando regresa el anime de Jujutsu Kaisen, cabe recordar que, el final de la segunda temporada de JJK nos muestra un poco de la adaptación del inicio del siguiente arco argumental. No obstante, el primer adelanto de la nueva temporada se centra en un arco más avanzado. Este es el arco conocido cómo «Culling Game» o el «Arco del viaje de la extinción» como se le conoce en la adaptación al español del manga. Adicionalmente, el tráiler de la tercera temporada confirma que el arco «Culling Game» será dividido en dos partes, las cuales adaptarán los siguientes capítulos del manga de Gege Akutami.

Arcos argumentales que veremos en la nueva temporada de Jujutsu Kaisen:

¿Cuándo volveremos a ver a Satoru Goyo en el ‘anime’?

La ejecución de Itadori : esta etapa de la historia del ‘manga’ Jujutsu Kaisen inicia en el capítulo 137 —ubicado en el volumen o tankōbon 16—. La historia termina en el capítulo 143 del ‘manga’. Este es el primer capítulo del tankōbon 17.

: esta etapa de la historia del ‘manga’ Jujutsu Kaisen inicia en el capítulo 137 —ubicado en el volumen o tankōbon 16—. La historia termina en el capítulo 143 del ‘manga’. Este es el primer capítulo del tankōbon 17. Arco de las preparaciones : esta etapa de la historia del ‘manga’ Jujutsu Kaisen inicia en el capítulo 144 —ubicado en el volumen o tankōbon 17—. Finalmente, el noveno arco argumental de Jujutsu Kaisen termina en el capítulo 159 ubicados en el tankōbon 18 del ‘manga’.

: esta etapa de la historia del ‘manga’ Jujutsu Kaisen inicia en el capítulo 144 —ubicado en el volumen o tankōbon 17—. Finalmente, el noveno arco argumental de Jujutsu Kaisen termina en el capítulo 159 ubicados en el tankōbon 18 del ‘manga’. El viaje a la extinción: este es el décimo arco argumental de la historia del ‘manga’ Jujutsu Kaisen, el cual inicia en el capítulo 160 —ubicado en el volumen o tankōbon 18—. «Cullin Game», por su nombre en inglés, termina en el capítulo 221 del ‘manga’. Este arco se extiende hasta el volumen o tankōbon 25 del ‘manga’ de Gege Akutami.

Fuente: canal oficial de TOHO Animation en YouTube