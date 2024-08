Jujutsu Kaisen: capítulo 268 es el fin de la pelea de Sukuna Vs Yuji

El manga Jujutsu Kaisen termina en menos de un mes y Gege Akutami, desde el capítulo 267, ha empezado a atar cabos y responder preguntas que los fanáticos se hacen desde hace mucho tiempo. Como es costumbre, los miércoles salen a la luz los spoilers de los diferentes manga que son publicados en la Shonen Jump y por supuesto Jujutsu Kaisen debido a su final es uno de los más esperados. Así que, a continuación les contaremos quién fue el ganador de la pelea de Sukuva Vs Yuji y Hakari Vs Uraume en el capítulo 268 del manga Jujutsu Kaisen.

Video promocional del final del manga Jujutsu Kaisen.

Pero antes de contar los pormenores del capítulo 268, les advertimos que hablaremos con ‘spoilers’ de los capítulos finales del manga Jujutsu Kaisen. Así que pueden seguir leyendo bajo su responsabilidad.

Yuji Vs Sukuna, quién fue el ganador de la pelea

La pelea final contra Sukuna en el manga Jujutsu Kaisen inició el 22 de mayo del 2022 en el capítulo 223. Este capítulo del manga Jujutsu Kaisen da inicio al último arco de la obra de Gege Akutami llamado «Batalla Siniestra en Shinjuku«.

A lo largo de estos dos años, muchos personajes del mundo de Jujutsu Kaisen han enfrentado a Ryomen Sukuna. En más de una ocasión, Yuji Itadori enfrentó a Sukuna. Sin embargo, el final de la pelea entre Sukuva Vs Yuji no llegó sino hasta el capítulo 268 del manga Jujutsu Kaisen. Este será publicado el lunes 2 de septiembre y en sus páginas se confirma que Yuji Itadori ha sido el ganador de la pelea contra Sukuna.

Hakari Vs Uraume, quién fue el ganador de la pelea

Otra de las peleas que tuvo su final en el capítulo 268 del manga Jujutsu Kaisen fue la de Hakari Vs Uraume, la cual inició en el capítulo 245 llamado Batalla Siniestra en Shinjuku parte 17 publicado el 17 de diciembre del 2023. No obstante, nunca pudimos ver cómo se desarrolló la pelea entre Hakari Vs Uraume. Ya que, Gege Akutami la terminó en dos páginas del capítulo 268 del manga Jujutsu Kaisen dando como ganador a Hakari y revelando que Uraume es mujer.

¿Cuándo sale el capítulo 269 del manga Jujutsu Kaisen?

Imagen del final de la pelea entre Yuji y Sukuna en capítulo 268 del manga Jujutsu Kaisen.

El final del capítulo 268 del manga Jujutsu Kaisen confirmó que habrá pausa la semana entrante. Así que si se preguntan cuándo sale el capítulo 269 del manga Jujutsu Kaisen , les contamos que este se publicará el lunes 16 de septiembre en la revista Shonen Jump.

Con la revelación de la semana de pausa, estas son las fechas oficiales de los capítulos finales del manga de Jujutsu Kaisen:

Capítulo 268: lunes 2 de septiembre.

Capítulo 269: lunes 16 de septiembre.

Capítulo 270: lunes 23 de septiembre.

El Capítulo 271 que marca el final del manga Jujutsu Kaisen será publicado el lunes 30 de septiembre.

Vía: Go:jover