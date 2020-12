Jump Festa 2021: anuncios, adelantos y todo lo mostrado en el primer día

El 2020 esta a punto de terminar y como es costumbre, antes de terminar el año, la editorial Shueisha celebra el evento Jump Festa. En esta ocasión, el evento que reúne a los fanáticos de las obras de esta editorial japonesa para conocer los próximos lanzamientos se realiza en lineá. No obstante, la aplicación oficial del evento solo funciona en el territorio japonés. Por tal razón, en GamerFocus hemos preparado todos los anuncios del primer día.

Megaton Musashi

Originalmente, el juego tendría una versión para dispositivos móviles iOS y Android. Sin embargo, en el tráiler estas plataformas ya no están listadas.

Megaton-kyū Musashi, el nuevo proyecto transmedia de Level 5 en colaboración con la Weekly Shonen Jump de la editorial Shueisha, por fin verá la luz en el 2021. Con la llegada de un ‘anime’ y un juego —RPG con elementos multijugador— para PlayStation 4, PlayStation 5 y Nintendo Switch. Adicionalmente, la adaptación animada será estrenada durante el segundo semestre del 2021. Cabe aclarar, que cada uno de los proyectos de Megaton Musashi contará la historia desde el punto de vista de un grupo diferente de protagonistas.

¿De qué trata la historia de Megaton Musashi?

El ‘super robot’ descrito en la historia del juego de Megaton Musashi tiene similitudes a algunos de los más icónicos ‘super robots’ del género.

La historia de Megaton Musashi se desarrolla en un mundo, en el cual el 90 por ciento de la humanidad ha sido erradicada. Esto a casusa de una invasión alienígena. Por esta razón, los sobrevivientes de esta catástrofe viven en refugios. En estos sus vidas son monitoreadas y sus recuerdos de la invasión han sido borrados. De uno de estos albergues provienen tres jóvenes, que han sido elegidos para pilotear tres maquinas que al combinarse forman el super robot, fabricado con la aleación Megatronium, llamado Musashi.

Platinum End, lo nuevo de Takeshi Obata y Tsugumi Ohba

Nuevamente, una obra de Takeshi Obata y Tsugumi Ohba —los autores de Bakuman y Death Note— será llevada a la pantalla chica. Es así como ahora es el turno para Platinum End, un ‘manga’ que cuenta con una historia de Obata y que empezó a ser publicado en la revista Jump SQ desde noviembre de 2015.

¿Cuál es la historia de Platinum End?

La historia de Platinum End cuenta con 13 volúmenes recopilatorios.

La historia de Platinum End cuenta las aventuras de Mirai Kakehashi, Él es un estudiante recién graduado, el cual se encuentra sumido en la oscuridad. Esto debido a la perdida de su familia, por medio de un accidente de transito y a la posterior adopción por la familia de su tío. Toda esta traumática infancia lo lleva a tomar la decisión de acabar con su vida. No obstante, al él ejecutar su plan es salvado por Nasse. Este es el ángel guardián de Mirai, quien además de salvarlo le otorga a Mirai un par de alas y dos flechas con capacidades únicas. Lo anterior convierte a Mirai en uno de los 13 candidatos a ser el dios de la Tierra. Ahora Mirai tendrá que enfrentarse a otros 12 humanos elegidos en una batalla en la que el ganador se convierte en el próximo dios del mundo.

¿Quiénes estarán a cargo de la adaptación al ‘anime’ de Platinum End?

Hideya Takahashi (Strike Witches: Road to Berlin, JoJo’s Bizarre Adventure: Golden Wind) es el encargado de dirigir el anime. La animación correrá a cargo del estudio Signal.MD. Kōji Ōdate (No Game, No Life) es el diseñador de personajes y Shinichi Inotsume (PERSONA 5 the Animation, Hayate the Combat Butler, Gangsta) estará a cargo de la composición musical. El arte estará a cargo de KUSANAGI y Masanori Ikeda será el director de CGI.

Boruto

Las aventuras del hijo de Naruto continúan y con el nuevo adelanto conocemos algunos personajes que llegan en la nueva temporada, así como tambien las nuevas canciones de introducción y cierre que tendrá el ‘anime’ en el 2021. Estos estarán a cargo de Ikimono-gakari y Mol-74 respectivamente.

Esta es la fecha de estreno de la quinta temporada de My Hero Academia

La quinta temporada de My Hero Academia fue anunciada en abril, luego se conoció que estaban preparando un nuevo filme cinematográfico. Ahora, con el estreno de este nuevo adelanto, los fanáticos de la obra de Kōhei Horikoshi están listos para el estreno de la quinta temporada de My Hero Academia el 27 de marzo del 2021.

¿De qué va a tratar la quinta temporada de My Hero Academia?

El arco que adaptará la quinta temporada de My Hero Academia es el de «Entrenamiento por equipos«. Esta historia abarca del capitulo 194 al 127 del ‘manga’ de Horikoshi. Como el nombre del arco lo sugiere, en este presenciaremos un enfrentamiento entre los estudiantes de la clase 1-A y la 1-B. Esto con algunas sorpresas de personajes que no se veían en mucho tiempo y además nuevos sucesos que serán de gran importancia para los hechos que están por concluir en el ‘manga’.

El ‘manga’ de Chainsaw Man entra en una nueva etapa

La semana pasada, les informamos que el ‘manga’ Chainsaw Man tendrá una adaptación al ‘anime’. Ahora, gracias al anuncio dado en la Jump Festa 2021 conocemos que le deparará a Denji en la nueva etapa del ‘manga’ de Tatsuki Fujimoto.

¿Cómo se llama el nuevo arco del ‘manga’ de Chainsaw Man?

Gakkō-hen, o el arco de la escuela, es el nombre de la nueva aventura que tendrá Denji en el ‘manga’ Chainsaw Man. El primer capitulo de este arco ya esta disponible para leer atreves de la aplicación Manga Plus.

Kemono Jihen

Otro anuncio importante del primer día de la Jump Festa 2021, fue el del segundo tráiler de Kemono Jihen. Este manga de Shō Aimoto, nos cuenta la historia de una pequeña aldea. En esta se han estado presentando una serie de incidentes, los cuales involucran a animales domésticos. Lo anterior llamada la atención de un hombre de Tokio llamado Inugami, quien se movilizará hasta el lugar de los hechos donde conoce a un misterioso niño. En el tráiler, compartido en el primer día de la jump Festa 2021, tambien se anunció que Daisuku Ono será el encargado de interpretar el ‘opening’ del ‘anime’ llamado Kemonimichi.

Hasta el momento, estos han sido los anuncios más importantes. Pero estaremos pendientes de todo lo que acontezca en el segundo día de la Jump Festa 2021, pára traerles lo más relevante de la feria.

Vía: Anime News Network