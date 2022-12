Jump Festa 2023: esta es la fecha de estreno de la segunda parte del nuevo ‘anime’ de Bleach

Bleach: Sennen Kessen-hen (Guerra sangrienta de los mil años) no podia faltar a Jump Festa 2023. Durante el primer día del evento fue anunciada la fecha de lanzamiento de los episodios finales de la primera parte del nuevo ‘anime’ de Bleach (2022), el cual adapta el último arco del ‘manga’ llamado Sennen Kessen-hen. A principios de semana ya se nos había informado que los episodios 12 y 13 del nuevo ‘anime’ de Bleach (2022) serian presentados juntos como un especial de una hora.

¿Cuándo sale el episodio 11, 12 y 13 de Bleach: Sennen Kessen-hen (Guerra sangrienta de los mil años)?

Imagen promocional del episodio 12 y 13 que marcará el final de primera parte del nuevo ‘anime’ de Bleach (2022).

Todo, pero la lluvia, es el nombre del onceavo episodio (11) de Bleach: Sennen Kessen-hen, el cual es el 377 contando el primer ‘anime’. Este episodio adaptará desde el capítulo 528 del ‘manga’ de Bleach. La fecha de estreno del episodio 11 de Bleach es lunes 19 de diciembre.

Mientrastanto, el episodio 12 y 13 del nuevo ‘anime’ de Bleach se llamará The Blade and Me y adaptará hasta el inicio del capítulo 543 del ‘manga’ de Tite Kubo titulado «Cartas». Aquellos que se pregunten cuándo sale el episodio 12 y 13 de Bleach (2022), les contamos que estos serán estrenados el lunes 26 de diciembre como un especial de una hora que marcara el final de la primera parte

Para conocer un breve resumen de la primera parte del nuevo ‘anime’ de Bleach, el cual adapta el último arco del ‘manga’ llamado Sennen Kessen-hen (Guerra sangrienta de lo mil años), les recomendamos seguir este

Más anuncios del primer día de Jump Festa 2023

Fuente: canal oficial de Jump en YouTube