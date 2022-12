Jump Festa 2023: trailer de Undead Unluck revela el estudio a cargo del ‘anime’

Durante el primer día de Jump Festa 2023 fue revelado el primer trailer del ‘anime’ Undead Unluck. Junto al primer adelanto del ‘anime’ Undead Unluck, adaptación del ‘manga’ de Yoshifumi Tozuka, fue anunciado que el estudio David Productions (Jojo’s Bizarre Adventure) estará a cargo del proyecto. Por último, el tráiler de Undead Unluck compartido en Jump Festa 2023 confirmo que este ‘anime’ llegará en algún momento del 2023.

El primer tráiler del ‘anime’ Undead Unloack revelado en Jump Festa2023 muestra partes del primer encuentro entre Fuuko y Andy.

Durante el panel de Undead Unlock en Jump Festa 2023 se reveló que el gran parte del personal que trabaja en la producción del ‘anime’ lo conforman miembros del equipo que trabajó en Fire Force. Yuki Yase dirige el ‘anime’, Hideyuki Morioka es el diseñador de personajes y Kenichiro Suehiro es el encargado de componer la música del ‘anime’ Undead Unlock.

¿Cuál es la historia de Undead Unluck?

El volumen recopilatorio o ‘tankoubon’ 14 del ‘manga’ Undead Unlock fue publicado por la editorial Shueisha el 2 de diciembre.

En enero del 2019, Yoshifumi Tozuka publicó un ‘one shot’ de Undead Unlock en la revista Weekly Shonen Jump. En el 2020 fue estrenada la versión serializada en la misma revista. La historia del ‘manga’ (anime) Undead Unlock inicia con Fuuko Izumo, una joven que lleva 10 años viviendo recluida desde un incidente que dejó más de 200 personas muertas, incluidos sus padres. Estos terribles hechos ocurrieron cuando Fuuko tenía solo ocho años.

Años después del inicidente y tras la finalización de su ‘manga’ ‘shojo’ favorito, Fuuko decide quitarse la vida. Ella está atormentada por el hecho de que no puede ser tocada por nadie debido a su habilidad «Unlock» de «mala suerte».

Esta habilidad Unlock hace que todo el que entre en contacto con ella y toque su piel tenga mala suerte. Fuuko es salvada del suicidio por un «no-muerto» «undead» que tiene asombrosas habilidades regenerativas. Este «undead», al que no le gusta su vida «inmortal», desea morir de la mejor manera posible. Fuuko llama al «undead» Andy e inician a trabajar en conjunto. No obstante, Fuuko y Andy no tardan en llamar la atención y ser perseguidos por la Unión, una misteriosa organización.

¿Qué otros misterios tendrá el mundo de Undead Unlock?

Fuente: canal oficial de Jump en YouTube