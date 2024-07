Kadokawa anuncia el equipo de producción del nuevo anime de Panty & Stocking with Garterbelt

Desde la Anime Expo del 2022 sabemos que Studio Trigger se encontraba desarrollando un nuevo ‘anime’ de Panty & Stocking with Garterbelt. Sin embargo, desde ese momento el estudio se ha mantenido en silencio hasta el día de hoy. Ya que, desde sus cuentas en redes sociales han compartido el nombre, logo y primera imagen publicitaria del nuevo ‘anime’ llamado New Panty & Stocking with Garterbelt.

Logo del nuevo ‘anime’ de Studio Trigger llamado New Panty & Stocking with Garterbelt.

¿Quiénes están detras de la producción del ‘anime’ New Panty & Stocking with Garterbelt?

Hiroyuki Imaishi vuelve a tomar las riendas de la dirección del anime Panty & Stocking with Garterbelt en Trigger, acompañado de Hiromi Wakabayashi, quien retomará su labor como guionista junto a Imaishi. Wakabayashi también desempeñará el cargo de planificador conceptual. El diseño de personajes volverá a estár a cargo de Atsushi Nishigori. Mientras tanto, Shigeto Koyama, Sushio y Masaru Sakamoto, quienes ya participaron en la obra original como animadores y guionistas, se encargarán del diseño de personajes secundarios. Por su parte, Yoh Yoshinari figura como «especialista especial».

Sushio y Mai Yoneyama se unen al equipo para el nuevo proyecto. Yoneyama, quien debutó como animadora el anime anterior «Panty & Stocking with Garterbelt» regresa como animadora principal. Sushio, quien en la serie original fungió como director de animación y animador principal, regresa como animador. Studio Trigger había anunciado en la Anime Expo de julio de 2023 el deseo de Sushio de trabajar como animador clave en la nueva obra, pero su participación no se confirmó oficialmente hasta ahora.

Kadokawa tiene previsto revelar más información durante su panel de la industria en la Anime Expo de este fin de semana. Deben estar pendientes, ya que, en GamerFocus estaremos cubriendo las noticias más importantes de los paneles de Anime Expo 2024.

El primer ‘anime’ de Panty & Stocking with Garterbelt pertenecio a Gainaax. Sin embargo, esta como otras franquicias dejaron el estudio junto a el equipo que les dio vida —como Evangelion—. Para conocer más sobre esta historia y el desenlace del estudio Gainax, les recomendamos seguir el siguiente enlace.

Fuente: cuenta oficial de estudio Trigger en X, antes Twitter.