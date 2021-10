Aunque la temporada 3 del ‘anime’ de Kaguya-sama: Love Is War fue anunciada en octubre de 2020, no se compartieron datos puntuales sobre la misma. No fue hasta ayer que Aniplex —responsable de distribuir la serie en Occidente— dio a conocer el título y ventana de estreno de la temporada 3 por medio de un video promocional que adapta el capítulo 110 del ‘manga’.

Esta temporada se titulará Kaguya-sama: Love Is War -Ultra Romantic- y se estrenará en 2022. A continuación, listaremos todo lo que se ha revelado sobre la tercera temporada.

¿Cuándo será la fecha de estreno de Kaguya-sama: Love Is War -Ultra Romantic-?

El estreno de Kaguya-sama: Love Is War -Ultra Romantic-, la temporada 3 del ‘anime’, será en algún momento de abril de 2022. Por el momento, no hay una fecha específica.

¿Qué arcos del ‘manga’ adaptará Kaguya-sama: Love Is War -Ultra Romantic-?

Si bien no sería atrevido asumir que esta tercera temporada tendrá un total de 12 episodios, se desconoce qué capítulos del ‘manga’ adaptará. Al fin y al cabo, cabe recordar que las anteriores temporadas no adaptaron la obra original de Aka Akasaka en su orden de publicación.

¿Quiénes están involucrados en la producción?

Por ahora no se ha anunciado si la temporada 3 de Kaguya-sama: Love is War llegará a Funimation u otros servicios de ‘streaming’.

Nuevamente, el ‘anime’ será producido por el estudio A-1 Pictures. La mayoría del personal que participó en las anteriores temporadas retorna a sus respectivas posiciones:

Mamoru Hatakeyama (director)

Yasuhiro Nakanishi (supervisor del guion)

Yūko Yahiro (diseñadora de personajes)

Takayuki Kidou (diseñador de elementos)

Risa Wakabayashi (directora de arte)

Kanako Hokari (artista de coloreado)

Yuki Kuribayashi (director de CGI)

Masaharu Okazaki (director de fotografía)

Rie Matsubara (edición)

Kei Haneoka (música)

Jin Aketagawa (director de sonido)

Hiroshi Yakou, Yūko Hariba y Kii Tanaka (directores de animación)

Hiroki Matsumoto y Mikiya Hiragi (ambientación artística)

¿Quiénes son los actores de voz (‘seiyū’)?

El anuncio original de la tercera temporada

Todos los actores de voz (‘seiyū’) de las anteriores temporadas de Kaguya-sama: Love Is War reinterpretarán sus respectivos roles en la temporada 3. Entre estos destacan Aoi Koga (Kaguya Shinomiya), Makoto Furukawa (Miyuki Shirogane), Konomi Kohara (Chika Fujiwara), Ryōta Suzuki (Yū Ishigami), Yūki Takada (Rei Onodera), Miyu Tomita (Miko Iino), Yumiri Hanamori (Ai Hayasaka), Momo Asakura (Nagisa Kashiwagi), Rina Hidaka (Kobachi Osaragi), Taku Yashiro (novio de Kashiwagi) y Yutaka Aoyama (narrador).

¿Kaguya-sama: Love Is War -Ultra Romantic-, la temporada 3 del ‘anime’, llegará a Colombia y demás países de Latinoamérica?

Aunque todavía no ha sido anunciado oficialmente, lo más probable es que Kaguya-sama: Love Is War -Ultra Romantic- (temporada 3) llegará a Colombia y demás países de Latinoamérica por medio de Funimation. Para saber más sobre el servicio de ‘streaming’, sigan este enlace.

¿De qué trata la historia de Kaguya-sama: Love Is War?

La historia sigue a Miyuki Shirogane, presidente del consejo estudiantil de la prestigiosa Academia Shuchiin, y Kaguya Shinomiya, su vicepresidenta. Públicamente, su relación es solo profesional. No obstante, la verdad es que ambos están perdidamente enamorados el uno del otro. Sin embargo, su orgullo les impide confesar sus sentimientos. En cambio, ambos prefieren jugar juegos mentales en un esfuerzo de obligar al otro a dar el primer paso.

Fuente: アニプレックス YouTube チャンネル