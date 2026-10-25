Anime y Manga

Kaiju No. 8: el arco final del anime se adaptará en una película que se estrenará en el 2027

La batalla final de Kafka y el final de la obra lo veremos en el 2027 en las salas de cine de todo el mundo.

Cesar Salcedo
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Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

TOHO animation dio a conocer que el denominado «arco final o de conclusión» del anime basado en el manga Kaiju No. 8, creado por Naoya Matsumoto, llegará a las pantallas en forma de largometraje. La producción cinematográfica tiene su estreno programado para el año 2027. El anuncio oficial se realizó durante el evento «Defense Force Boot Camp in Tachikawa», celebrado en la ciudad de Tokio. La franquicia reveló además que la película llevará por título oficial Kaiju No. 8: The Final Mission.

¿Qué sabemos sobre la película que adaptará el arco final de Kaiju No. 8?

El filme estará a cargo del estudio Production I.G, contando nuevamente con Shigeyuki Miya en la dirección y con Shinji Kimura como director de arte. Como parte del anuncio, se presentó un video con un «teaser visual» ideado por Kimura, acompañado por el eslogan «La era de los humanos ha terminado». Asimismo, Fumiya Fukunishi, actor que presta su voz al protagonista Kafka Hibino y al propio Kaiju No. 8, compartió sus impresiones señalando el valor especial que tiene para él participar en este cierre, ya que coincidirá con la edad de su personaje.

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Cómo dijimos anteriormente, esta película marcará el cierre definitivo de la adaptación animada de la historia. Previo a esta película, la franquicia desarrolló su historia con una primera temporada de 12 episodios que se estrenó en abril de 2024, transmitida de manera simultánea en tiempo real a nivel global a través de X (antes Twitter) y emitida en la plataforma Crunchyroll. Posteriormente, Crunchyroll y Sony Pictures Entertainment proyectaron en cines la película recopilatoria Kaiju No. 8: Mission Recon en abril de 2025.

La segunda temporada de la serie televisiva debutó en julio de 2025, siguiendo el mismo modelo de transmisión simultánea en redes sociales y streaming. A esto se sumó un corto animado de cuatro episodios titulado Narumi’s Week at Work, emitido durante septiembre de 2025. Por otra parte, el manga concluyó su publicación en la plataforma Shonen Jump+ de Shueisha en julio de 2025.

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