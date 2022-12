Kaiju No 8: el primer tráiler del ‘anime’ revela el estudio encargado de la animación

Hace cuatro meses conocimos que un proyecto de ‘anime’ que adaptará el ‘manga’ Kaiju No 8 estaba en producción. Ahora, el sitio oficial de la adaptación al ‘anime’ del ‘manga’ Kaiju No 8 ha revelado un nuevo arte promocional junto a un nuevo tráiler, el cual anuncia el estudio que está a cargo de la animación y el año en que será estrenado este nuevo proyecto.

Kaiju No 8, al igual que Spy x Family, debutó en la aplicación web de Shonen Jump.

Con el nuevo tráiler se conoció que el ‘anime’ Kaiju No 8 no tiene una fecha de estreno planeada, su lanzamiento se encuentra programado para algún momento del año 2024. Así que si se preguntan cuándo sale o cual es la fecha de estreno de Kaiju No 8, tendrán que esperar un poco.

Naoya Matsumoto lanzó el ‘manga’ Kaiju No 8 en julio de 2020 en el sitio web Shonen Jump+ de Shueisha. El primer volumen o ‘tankobon’ fue puesto en circulación en diciembre de 2020 y desde entonces ha tenido dos ediciones más debido a la demanda. Sheuisha publicó el octavo tomo recopilatorio o tankobon’ del ‘manga’ Kaiju No 8 el 4 de noviembre del 2022.

¿Quiénes están a cargo de la producción del ‘anime’ Kaiju No 8?

Según el primer tráiler del ‘anime’ Kaiju No 8, Production I.G —estudio conocido por su trabajo en las escenas cinematográficas de Persona 5 Royal— será el encargado de animar el ‘manga’ de Naoya Matsumoto. Adicionalmente, Studio Khara —famoso por su tetralogía de películas Rebuild of Evangelion— estará a cargo del diseño de los Kaiju del ‘anime’.

¿De qué trata la historia de Kaiju No 8?

Imagen promocional que fue compartida junto al nuevo tráiler de Kaiju No 8.

Durante muchos años, «monstruos» grotescos llamados «kaiju» han estado apareciendo en Japón. Para combatir a estas poderosas bestias se ha creado una unidad militar de élite conocida como el Cuerpo de Defensa. Esta unidad especial arriesga sus vidas a diario para proteger a los civiles de los ‘kaiju’. Una vez que un ‘kaiju’ es derrotado, los «barrenderos» —que trabajan para «Professional Kaiju Cleaner Corporation»— se quedan para deshacerse de sus restos.

Kafka Hibino, el protagonista de la historia de Kaiju No 8 es un hombre de 32 años que está insatisfecho con su trabajo de barrendero. Hibino, desde muy joven, ha querido unirse al Cuerpo de Defensa y matar ‘kaiju’ como forma de subsistencia. Sin embargo, después de varios intentos fallidos, Hibino renunció a sus sueños de formar parte del Cuerpo de Defensa y se resignó a la mediocridad que le proporcionaba un salario decente como barrendero. No obstante, cuando un joven y ambicioso recluta llamado Leno Ichikawa se une a su equipo de limpieza, Kafka Hibino recuerda una vez más su deseo de unirse a la lucha contra los ‘kaiju’.

Después de una cadena de eventos desafortunados, Kafka Hibino se encuentra con un ‘kaiju’ de tipo parásito que se abre paso por su boca a traves de su cuerpo y lo convierte en un monstruo humanoide. Con sus nuevos poderes, Kafka Hibino está decidido a darle una última oportunidad al sueño de su vida.

Fuente: canal oficial de TOHO Animation en YouTube