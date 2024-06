Kaiju No 8: la segunda temporada ya se encuentra en producción

El episodio número 12 de Kaiju No 8 ha sido emitido esta mañana y con él se marca punto y final a la primera temporada de la adaptación del ‘manga’ de Naoya Matsumoto. Sin embargo, justo después del final del episodio se ha conocido que la secuela o segunda temporada ya tiene luz verde para su producción.

Adicional al anuncio de la producción de la segunda temporada de Kaiju No 8 se reveló que Kōki Uchiyama se unirá al reparto del ‘anime’ como el ‘seiyu’ de Gen Harumi. La voz de Kōki Uchiyama, ‘seiyu’ conocido por ser Roxxas en Kingdom Hearts y V en Devil May Cry 5, fue la encargada de dar el anuncio en el tráiler que reveló la producción de la segunda temporada de Kaiju No 8. Desafortunadamente, el anuncio no dio una fecha específica de estreno para la segunda temporada. Sin embargo, podría ser en un año y medio o tal vez dos. No obstante, durante Jump Festa 2025 es probable que conozcamos más noticias sobre la segunda temporada de Kaiju No 8.

¿Cuál es la historia de Kaiju No 8?

Durante muchos años, «monstruos» grotescos llamados «kaiju» han estado apareciendo en Japón. Para combatir a estas poderosas bestias se ha creado una unidad militar de élite conocida como el Cuerpo de Defensa. Esta unidad especial arriesga sus vidas a diario para proteger a los civiles de los ‘kaiju’. Una vez que un ‘kaiju’ es derrotado, los «barrenderos» —que trabajan para «Professional Kaiju Cleaner Corporation»— se quedan para deshacerse de sus restos.

Kafka Hibino, el protagonista de la historia de Kaiju No 8 es un hombre de 32 años que está insatisfecho con su trabajo de barrendero. Hibino, desde muy joven, ha querido unirse al Cuerpo de Defensa y matar ‘kaiju’ como forma de subsistencia. Sin embargo, después de varios intentos fallidos, Hibino renunció a sus sueños de formar parte del Cuerpo de Defensa y se resignó a la mediocridad que le proporcionaba un salario decente como barrendero. No obstante, cuando un joven y ambicioso recluta llamado Leno Ichikawa se une a su equipo de limpieza, Kafka Hibino recuerda una vez más su deseo de unirse a la lucha contra los ‘kaiju’.

Después de una cadena de eventos desafortunados, Kafka Hibino se encuentra con un ‘kaiju’ de tipo parásito que se abre paso por su boca a traves de su cuerpo y lo convierte en un monstruo humanoide. Con sus nuevos poderes, Kafka Hibino está decidido a darle una última oportunidad al sueño de su vida.

