Kaiju No. 8: Misión de reconocimiento, estuvimos en el estreno en cines Viziona

Por invitación de Sony Pictures Colombia y Crunchyroll, asistimos a la premier de Kaiju No. 8: Misión de reconocimiento, que tuvo lugar en los cines Viziona de la ciudad de Bogotá. Estos teatros, abiertos en diciembre del 2024 en el centro comercial El Edén, ofrecen un amplio espacio de relajación, cómodas sillas al interior de las salas, variedad de comidas y un formato de pantalla grande a la altura de los estándares modernos. La película de Kaiju No. 8 resume los 12 episodios que componen la primera temporada del ‘anime’ estrenado en 2024, basado en el ‘manga’ de Naoya Matsumoto. A estos se añade el episodio especial ‘El día libre de Hoshina’ que no está en Crunchyroll, justo después de los créditos.

Ambos fueron proyectados en el preestreno con doblaje en español latino y textos en japonés, aunque la cartelera de la película señala idioma japonés, pero hay funciones dobladas y subtituladas. A cargo del estudio de animación Production I.G, Kaiju No. 8: Misión de reconocimiento rápidamente rememora a otros productos populares como Chainsaw Man e incluso más juveniles como Dan Da Dan, protagonistas que obtienen poderes sobrenaturales para enfrentar amenazas no menos peligrosas y descomunales. Sin embargo, Kafka, el personaje principal de Kaiju No. 8, es un treintañero –llamado «anciano» por sus jóvenes colegas– con sueños relegados y que abruptamente se ve envuelto más profundamente con los kaiju.

Ahora bien, la historia también se enfoca en otros miembros de la tercera división del cuerpo de defensa antikaiju, mientras pone en un pedestal a Mina Ashiro, capitana del tercer escuadrón y antigua amiga de la infancia de Kafka. Básicamente por ella y los ánimos de un nuevo compañero, es que Kafka busca dejar su trabajo como limpiador de restos de kaiju para ascender entre las élites militares, ahora con una ventaja superior no relacionada con su nulo potencial como soldado humano. Como es de esperarse, los momentos donde más se luce la animación es en las batallas de Kafka transformado como el octavo kaiju.

Hablando de las batallas, hay un tema con el audio y es que estábamos en una sala –de cines Viziona– con tecnología Dolby Atmos. Gracias a esta es posible vivir la experiencia desde todos los rincones del teatro y sentir las vibraciones del sonido como tal, o por lo menos así lo demuestran gratamente antes de comenzar la película. El asunto es que una vez en la película, con kaiju rugiendo y soldados disparando o atacando, no aprovechan todo este potencial porque el sonido estaba realmente bajo. Apenas para escuchar los diálogos, pero no como para sentir los motores de helicópteros en pantalla. Es un punto que esperamos mejoren ya que tienen la tecnología instalada para aplicarla en salas muy cómodas y espaciosas como estas.

En cuanto al episodio original que muestra el día libre de Hoshina, en realidad involucra a todos los miembros conocidos de la tercera división (con excepción de Kafka) en una historia más ligera, pero que deja cierta duda después de sus créditos, de los terceros créditos. Ya veremos cómo se desenvuelve la historia de Kaiju No. 8 una vez se estrene la segunda temporada en julio del 2025, aunque siempre puedes recurrir al ‘manga’ por si no aguantas las ganas.