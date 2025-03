Kaiju No 8: Misión de Reconocimiento, fecha de estreno de la película en cines de Latinoamérica

Kaiju No 8: Misión de Reconocimiento es el nombre de la película que adapta la primera temporada del anime. Este filme, además de servir como resumen de los primeros 12 episodios del anime, también cuenta con material inédito. Desde finales del 2024 sabemos que en Japón el estreno de Kaiju No 8: Misión de Reconocimiento y el especial Hoshina’s Day Off serán estrenados en las salas de cine de Japón el 28 de marzo. Sin embargo, hoy Crunchyroll ha confirmado cuándo podremos ver en las salas de cine de Latinoamérica la película Kaiju No 8: Misión de Reconocimiento.

¿Cuándo es el estreno en salas de cine de Kaiju No 8: Misión de Reconocimiento?

El estreno de Kaiju No 8: Misión de Reconocimiento en las salas de cine de Colombia está programado para el jueves 10 de abril del 2025. Adicionalmente, la película Kaiju No 8: Misión de Reconocimiento también llegará el mismo día a las salas de cine de México, Argentina, Bolivia, Brasil, Centroamérica, Chile, República Dominicana, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Adicionalmente, Crunchyroll ha confirmado que la banda estadounidense OneRepublic interpretará la canción «Invincible«. Este mismo tema musical será el ending de la segunda temporada.

¿Dónde empezar a leer el ‘manga’ Kaiju No 8 para continuar la historia antes del estreno de la segunda temporada?

Para continuar con las aventuras de Kafka desde dónde quedó el episodio 12 del ‘anime’ deben empezar a leer el ‘manga’ Kaiju No 8 desde el capítulo 40. Este capítulo del ‘manga’ de Naoya Matsumoto da inicio al arco del Arma Kaiju que será el primero en ser adaptado cuándo llegue el estreno de la segunda temporada del ‘anime’ Kaiju No 8 en el 2025.

Algunos de los hechos de la segunda temporada del ‘anime’ adaptan los capítulos del tankōbon número 3 de la obra Naoya Matsumoto.

Fuente: Crunchyroll