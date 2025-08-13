Kenshi Yonezu y Hikaru Utada interpretarán el ending de la película Chainsaw Man: Reze Arc

Desde julio conocemos la fecha de estreno de la película Chainsaw Man: Reze Arc. Ahora, el sitio oficial de la película que adaptará el quinto arco argumental de Chainsaw Man ha revelado un nuevo tráiler que confirma el nombre y los artistas que interpretarán el ending o canción de cierre de Chainsaw Man: Reze Arc.

¿Cuál es la canción de cierre o ending de Chainsaw Man: Reze Arc?

El tráiler, el cual contiene un breve adelanto de la canción, confirma que Kenshi Yonezu y Hikaru Utada interpretan el ending de Chainsaw Man: Reze Arc llamado “JANE DOE”. Kenshi Yonezu es un artista que acompaña al anime producido por MAPPA desde su génesis. Ya que, el artista japonés también interpretó el opening de la primera temporada de la serie para televisivo de Chainsaw Man llamado Kick Back. Adicionalmente, Yonezu será el encargado de la canción de apertura de la película Chainsaw Man: Reze Arc.

¿Cuál es la fecha de estreno en salas de cine de Latinoamérica de la película Chainsaw Man The Movie: Reze Arc?

Denji tendrá que tomar —quizas— la decisión «más dificil» de su vida.

El estreno en las salas de cine de Japón de la película Chainsaw Man The Movie: Reze Arc será el viernes 19 de septiembre. Mientras tanto, junto al tráiler principal, Crunchyroll ha confirmado que el estreno en salas de cine de nuestra región de la película Chainsaw Man The Movie: Reze Arc está programado para el jueves 30 de octubre de 2025.

La música es muy importante para la franquicia Chainsaw Man

El legado del director Ryū Nakayama, aunque discutible para algunos de los fanáticos de la obra de Fujimoto, es innegable. Ya que, a las referencias presentes en el material original se suma la curada selección de temas musicales con los cuales contó cada uno de los episodios de la adaptación al anime de Chainsaw Man a cargo de Mappa. Así que con el regreso de Kenshi Yonezu, como el artista encargado del tema principal de la película, es posible que otros de los 12 artistas que participaron en el anime para televisión regresen a ambientar algún momento clave de la película Chainsaw Man The Movie: Reze Arc.

Si no conocen —o no recuerdan— la lista completa de los endings de Chainsaw Man, se las compartimos a continuación:

Vía: ANN