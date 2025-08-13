Anime y Manga

Kenshi Yonezu y Hikaru Utada interpretarán el ending de la película Chainsaw Man: Reze Arc

Hikaru Utada, conocida por su activa participación en la franquicia Kingdom Hearts, se unirá a los más de 10 artistas que han participado en Chainsaw Man.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 4 min

Desde julio conocemos la fecha de estreno de la película Chainsaw Man: Reze Arc. Ahora, el sitio oficial de la película que adaptará el quinto arco argumental de Chainsaw Man ha revelado un nuevo tráiler que confirma el nombre y los artistas que interpretarán el ending o canción de cierre de Chainsaw Man: Reze Arc.

¿Cuál es la canción de cierre o ending de Chainsaw Man: Reze Arc?

El tráiler, el cual contiene un breve adelanto de la canción, confirma que Kenshi Yonezu y Hikaru Utada interpretan el ending de Chainsaw Man: Reze Arc llamado “JANE DOE”. Kenshi Yonezu es un artista que acompaña al anime producido por MAPPA desde su génesis. Ya que, el artista japonés también interpretó el opening de la primera temporada de la serie para televisivo de Chainsaw Man llamado Kick Back. Adicionalmente, Yonezu será el encargado de la canción de apertura de la película Chainsaw Man: Reze Arc.

¿Cuál es la fecha de estreno en salas de cine de Latinoamérica de la película Chainsaw Man The Movie: Reze Arc?

Denji tendrá que tomar —quizas— la decisión «más dificil» de su vida.

El estreno en las salas de cine de Japón de la película Chainsaw Man The Movie: Reze Arc será el viernes 19 de septiembre. Mientras tanto, junto al tráiler principal, Crunchyroll ha confirmado que el estreno en salas de cine de nuestra región de la película Chainsaw Man The Movie: Reze Arc está programado para el jueves 30 de octubre de 2025.

La música es muy importante para la franquicia Chainsaw Man

El legado del director Ryū Nakayama, aunque discutible para algunos de los fanáticos de la obra de Fujimoto, es innegable. Ya que, a las referencias presentes en el material original se suma la curada selección de temas musicales con los cuales contó cada uno de los episodios de la adaptación al anime de Chainsaw Man a cargo de Mappa. Así que con el regreso de Kenshi Yonezu, como el artista encargado del tema principal de la película, es posible que otros de los 12 artistas que participaron en el anime para televisión regresen a ambientar algún momento clave de la película Chainsaw Man The Movie: Reze Arc.

Si no conocen —o no recuerdan— la lista completa de los endings de Chainsaw Man, se las compartimos a continuación:

Fox Hunt, el multijugador de Metal Gear Solid Delta no tendrá crossplay

Vía: ANN

One Piece: el estreno de los episodios del arco de Whole Cake en Netflix está cerca
Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans – Urðr Hunt será estrenado junto a un nuevo cortometraje
El anime de Sekiro es real, Kadokawa ha registrado el dominio web del proyecto
Twisted-Wonderland: Disney revela la fecha de estreno su anime de ‘husbandos’
El manga Sakamoto Days iniciará la batalla final en el próximo número de la revista Shonen Jump
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Fox Hunt, el multijugador de Metal Gear Solid Delta no tendrá crossplay
No hay comentarios

Lo último

Fox Hunt, el multijugador de Metal Gear Solid Delta no tendrá crossplay
Videojuegos
Mortal Kombat 1, Unicorn Overlord y Spider-Man son tres de los juegos para PS Plus Extra y Premium en agosto de 2025
Videojuegos
Aino (Genshin Impact): guía de mejor build, equipo, arma, materiales y más
Videojuegos
Habilidades y ventajas de Wuyang, el nuevo personaje de Overwatch 2
Videojuegos