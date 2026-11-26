Kadokawa anunció oficialmente que el manga Killer Shark in Another World (Isekai Kuimetsu no Same), creado por kuboken, recibirá una adaptación al anime para televisión. Junto con la noticia que reveló el proyecto, se habilitó un sitio web oficial, una primera imagen promocional y un breve adelanto en la que se lee la frase: «Lo que fue invocado fue el tiburón más fuerte y malvado».

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¿Qué sabemos sobre la adaptación al anime del manga Killer Shark in Another World?

El anime de Killer Shark in Another World está a cargo de Studio Lings junto con Infinite en la producción general. El equipo técnico principal está encabezado por Shige Fukase —director de episodios en That Time I Got Reincarnated as a Slime y Vinland Saga— en la dirección. Mientras tanto, Shigeru Murakoshi (Snowball Earth) supervisa y escribe los guiones. Por otra parte, Nozomi Ikuyama (This Monster Wants to Eat Me) diseña los personajes e Iroha Mizuki se encarga del diseño del tiburón. Finalmente, Keiji Inai —conocido por su trabajo en (Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? — compone la música de la serie.

El manga Isekai Kuimetsu no Same comenzó su publicación en octubre de 2020 en la revista Comic Valkyrie de la editorial Kill Time Communication. Actualmente, se lanzó el decimosegundo volumen recopilatorio el pasado 8 de julio. Mientras tanto, en inglés, el manga es publicado por Seven Seas Entertainment. No obstante, el manga de kuboken no cuenta con una traducción oficial.

¿Cuál es la historia de Killer Shark in Another World?

La historia del manga Killer Shark in Another World sigue a Shiromi Lovecut-Toothrough, considerada la peor invocadora del mundo, hasta que logra convocar a Sharkiller, una criatura capaz de transformarse en los tiburones más feroces del cine serie B de Hollywood. Con este sediento compañero atacando a todo el que se cruza en su camino, la historia plantea si Shiromi podrá derrotar al Rey Demonio o si el reino estaría mejor sin su ayuda.

Fuente: canal oficial en YouTube de KADOKAWAanime







