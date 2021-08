Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-hen pronto llegará a Funimation

Tras casi medio año de espera, los fanáticos de Demon Slayer en Latinoamérica pudieron ver Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-hen a finales de abril gracias a un estreno limitado en cines de la región. Si bien no hay nada como experimentar un estreno en una sala de cine, aquellos que no pudieron ver la cinta en su momento pronto podrán hacerlo a través del servicio de ‘streaming’ Funimation. Esto incluye la versión latinoamericana.

¿Cuándo se estrenará la película Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer): Mugen Ressha-Hen en Funimation?

Los usuarios de Funimation podrán ver la película Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer): Mugen Ressha-Hen subtitulada y doblada al español latino a partir del próximo 13 de agosto.

¿De qué trata Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen?

¡Anoten en sus calendarios! ¡Pongan los recordatorios! ¡Díganle a sus amigos!



¡Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Movie: Mugen Train streaming doblada y subtitulada, exclusivamente en Funimation desde el 13 de agosto! 🚂🔥 @aniplexusa @demonslayerusa pic.twitter.com/XTqAoKYHws — Funimation LATAM (@funimation_la) August 4, 2021

Esta película es una continuación directa del final de la primera temporada del ‘anime’. La historia comienza justo después de que Tanjiro Kamado y sus amigos acompañan a Kyōjurō Rengoku, el ‘Hashira’ o Pilar del Fuego, en una misión para investigar las misteriosas desapariciones dentro de un tren. Sin embargo, no saben que Enmu —la Primera Luna Inferior— se ha infiltrado. Aquí pueden leer nuestra reseña de la cinta.

Ahora, cabe señalar que esta cinta pronto tendrá su secuela en la temporada 2 del ‘anime’.

¿Cuándo será el estreno de la temporada 2 del ‘anime’ Kimetsu no Yaiba?

Por el momento, Kimetsu no Yaiba: Yūkaku-Hen no tiene fecha de estreno. Sin embargo, Aniplex ha dado a conocer que el estreno de la temporada 2 de Kimetsu no Yaiba será en 2021.

¿Qué arcos cubrirá la temporada 2 de Kimetsu no Yaiba?

Tal como sugiere su nombre, la temporada 2 de Kimetsu no Yaiba comprenderá la saga de «El Distrito de Entretenimiento». Cabe señalar que esta no es una traducción oficial. Este arco se ubica inmediatamente después de los eventos de Mugen Ressha-Hen y sigue al grupo protagonista —Tanjirō, Nezuko, Zenitsu e Inosuke— mientras acompaña a Tengen Uzui —el ‘Hashira’ o Pilar del Sonido— para investigar los rumores de demonios dentro del distrito.

La saga de «El Distrito de Entretenimiento» o Yūkaku-hen comprende entre el capítulo 70 y 99 del ‘manga’ de Kimetsu no Yaiba. Se desconoce cuántos episodios tendrá la temporada 2.

¿Quiénes están involucrados en la segunda temporada?

Además del regreso de los actores de voz involucrados en la temporada 1 —entre los que se encuentra Katsuyuki Konishi, responsable de interpretar al mencionado Tengen Uzui—, Haruo Sotozaki (director) y Akira Matsushima (diseñador de personajes) también retornarán.

¿Dónde podrá verse de forma legal la segunda temporada?

Ya que la primera temporada está disponible en Crunchyroll y Funimation, que ya están disponibles en Colombia y demás países de Latinoamérica, es probable que la segunda también llegue a estas plataformas. Por el momento no se sabe dónde podrá verse legalmente.

Fuente: Funimation Latam