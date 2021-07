Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer) recibirá su quinta novela en julio (2021)

Como muchas obras populares, Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer) ha trascendido el medio en el que debutó. No solo tuvo una película, sino que próximamente debutará la segunda temporada de su ‘anime’ e incluso recibirá un videojuego. Sin embargo, la querida obra de Koyoharu Gotōge también ha inspirado nuevos trabajos en la página escrita. De hecho, un total de cuatro novelas ligeras han sido escritas. No obstante, pronto serán cinco.

La más reciente edición de Weekly Shōnen Jump ha dado a conocer cuándo estará disponible la quinta novela de Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer). Esta se titulará Kimetsu no Yaiba Novelize: Yūkaku Sennyū Daisakusen-hen. A continuación, hallarán lo que se ha revelado.

¿Cuándo estará disponible Kimetsu no Yaiba Novelize: Yūkaku Sennyū Daisakusen-hen?

La quinta novela de Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer) estará disponible a partir del 16 de julio.

¿Quiénes están involucrados?

A diferencia de las anteriores cuatro novelas de Demon Slayer, que fueron escritas por Aya Yajima, Kimetsu no Yaiba Novelize: Yūkaku Sennyū Daisakusen-hen tiene como autora a Shuka Matsuda. Esta última es mejor conocida por escribir las novelas de Nanatsu no Taizai. Koyoharu Gotōge, autora del ‘manga’ original, retornará para hacer las ilustraciones.

¿De qué tratará la quinta novela de Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer)?

A diferencia de las anteriores novelas de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba Novelize: Yūkaku Sennyū Daisakusen-hen será una adaptación/expansión de un arco del ‘manga’ original de Koyoharu Gotōge. Como sugiere su nombre, Kimetsu no Yaiba Novelize: Yūkaku Sennyū Daisakusen-hen adaptará el mismo arco que será animado en la temporada 2 del ‘anime’.

¿De qué tratan las novelas de Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer)?

La primera novela ligera se llama Kimetsu no Yaiba: Shiawase no Hana (2019) y se enfoca en las vidas de Tanjiro Kamado y Zenitsu Agatsuma antes de convertirse en cazadores de demonios. También ofrece un vistazo a las vidas de Aoi Kanzaki y Kanao Tsuyuri, además de un capítulo ambientado en el universo de Kimetsu Gakuen.

(2019) y se enfoca en las vidas de Tanjiro Kamado y Zenitsu Agatsuma antes de convertirse en cazadores de demonios. También ofrece un vistazo a las vidas de Aoi Kanzaki y Kanao Tsuyuri, además de un capítulo ambientado en el universo de Kimetsu Gakuen. Luego sigue Kimetsu no Yaiba: Katahane no Chō (2019). Relata las vidas de Shinobu y Kanae Kocho antes de ser salvadas por Himejima Gyomei y convertirse en exterminadoras de demonios.

(2019). Relata las vidas de Shinobu y Kanae Kocho antes de ser salvadas por Himejima Gyomei y convertirse en exterminadoras de demonios. La tercera novela ligera es Kimetsu no Yaiba: Kaze no Michishirube (2020). Se enfoca en la vida de Sanemi Shinazugawa, el ‘Hashira’ o Pilar del Viento.

(2020). Se enfoca en la vida de Sanemi Shinazugawa, el ‘Hashira’ o Pilar del Viento. A diferencia de las anteriores tres, Gekijouban Kimetsu no Yaiba Mugen Ressha-hen Novelize (2020) es una adaptación/expansión de la película Mugen Ressha-hen (2020).

¿Cuándo será el estreno de la temporada 2 del ‘anime’ Kimetsu no Yaiba?

Por el momento, Kimetsu no Yaiba: Yūkaku-hen no tiene fecha de estreno. Sin embargo, Aniplex ha dado a conocer que el estreno de la temporada 2 de Kimetsu no Yaiba será en 2021.

¿Qué arcos cubrirá la temporada 2 de Kimetsu no Yaiba?

Tal como sugiere su nombre, la temporada 2 de Kimetsu no Yaiba comprenderá la saga de «El Distrito de Entretenimiento». Cabe señalar que esta no es una traducción oficial. Este arco se ubica inmediatamente después de los eventos de Mugen Ressha-hen y sigue al grupo protagonista —Tanjirō, Nezuko, Zenitsu e Inosuke— mientras acompaña a Tengen Uzui —el ‘Hashira’ o Pilar del Sonido— para investigar los rumores de demonios dentro del distrito.

La saga de «El Distrito de Entretenimiento» o Yūkaku-hen comprende entre el capítulo 70 y 99 del ‘manga’ de Kimetsu no Yaiba. Se desconoce cuántos episodios tendrá la temporada 2.

¿Quiénes están involucrados en la segunda temporada?

Además del regreso de los actores de voz involucrados en la temporada 1 —entre los que se encuentra Katsuyuki Konishi, responsable de interpretar al mencionado Tengen Uzui—, Haruo Sotozaki (director) y Akira Matsushima (diseñador de personajes) también retornarán.

¿Dónde podrá verse de forma legal la segunda temporada?

Ya que la primera temporada está disponible en Crunchyroll y Funimation, que ya están disponibles en Colombia y demás países de Latinoamérica, es probable que la segunda también llegue a estas plataformas. Por el momento no se sabe dónde podrá verse legalmente.

Vía: Anime News Network

Fuente: Weekly Shōnen Jump