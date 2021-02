Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer): la temporada 2 se estrenará en 2021

Dado el éxito comercial de la película Mugen Ressha-Hen, una nueva temporada de Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer) resultaba inevitable. Sin embargo, no es hasta ahora que el estudio Ufotable ha confirmado un marco para su estreno. Durante el marco del evento del segundo aniversario del ‘anime’, la casa de animación dio a conocer que Kimetsu no Yaiba: Yūkaku-hen será el nombre de la temporada 2. Se estrenará en algún momento de 2021.

¿Qué arcos cubrirá la temporada 2 de Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer)?

Tal como sugiere su nombre, la temporada 2 de Kimetsu no Yaiba comprenderá la saga de «El Distrito de Entretenimiento». Cabe señalar que esta no es una traducción oficial. Este arco se ubica inmediatamente después de los eventos de Mugen Ressha-Hen y sigue al grupo protagonista —Tanjirō, Nezuko, Zenitsu e Inosuke— mientras acompaña a Tengen Uzui —el ‘Hashira’ o Pilar del Sonido— a investigar los rumores de demonios dentro del distrito.

¿Quiénes están involucrados en la segunda temporada?

Además del regreso de los actores de voz involucrados en la temporada 1 —entre los que se encuentra Katsuyuki Konishi, responsable de interpretar al mencionado Tengen Uzui—, Haruo Sotozaki (director) y Akira Matsushima (diseñador de personajes) también retornarán.

¿Dónde pordrá verse de forma legal la segunda temporada?

Ya que la primera temporada está disponible en Crunchyroll y FunimationNow, no sería descartado apostar a que la temporada 2 de Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer) también estará disponible en estas plataformas de ‘streaming’ o su eventual fusión. Cabe recordar que Sony —compañía propietaria de Funimation— compró Crunchyroll por $1175 millones de dólares. Sin embargo, por el momento no se sabe dónde podrá verse legalmente en Occidente.

Fuente: ABEMAアニメ(アベアニ)