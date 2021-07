Con motivo del segundo aniversario del ‘anime’, Ufotable dio a conocer que la temporada 2 de Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer) se estrenará en algún momento de 2021. Más allá de revelar el marco de estreno y los episodios del ‘manga’ que adaptará, aún se desconoce bastante sobre la continuación del ‘anime’ basado en la querida obra de Koyoharu Gotōge.

Cinco meses después del anuncio, Aniplex y Ufotable han revelado el primer tráiler de Kimetsu no Yaiba: Yūkaku-hen. El adelanto no muestra demasiado, pero sí lo suficiente para deducir que la calidad de la animación será similar a la de la primera temporada del ‘anime’.

¿Cuándo será el estreno de la temporada 2 del ‘anime’ Kimetsu no Yaiba?

Por el momento, Kimetsu no Yaiba: Yūkaku-hen no tiene fecha de estreno. Sin embargo, Aniplex ha dado a conocer que el estreno de la temporada 2 de Kimetsu no Yaiba será en 2021.

¿Qué arcos cubrirá la temporada 2 de Kimetsu no Yaiba?

Tal como sugiere su nombre, la temporada 2 de Kimetsu no Yaiba comprenderá la saga de «El Distrito de Entretenimiento». Cabe señalar que esta no es una traducción oficial. Este arco se ubica inmediatamente después de los eventos de Mugen Ressha-Hen y sigue al grupo protagonista —Tanjirō, Nezuko, Zenitsu e Inosuke— mientras acompaña a Tengen Uzui —el ‘Hashira’ o Pilar del Sonido— para investigar los rumores de demonios dentro del distrito.

La saga de «El Distrito de Entretenimiento» o Yūkaku-hen comprende entre el capítulo 70 y 99 del ‘manga’ de Kimetsu no Yaiba. Se desconoce cuántos episodios tendrá la temporada 2.

¿Quiénes están involucrados en la segunda temporada?

Ya que la primera temporada está disponible en Crunchyroll y Funimation, que ya están disponibles en Colombia y demás países de Latinoamérica, es probable que la segunda también llegue a estas plataformas. Por el momento no se sabe dónde podrá verse legalmente.

