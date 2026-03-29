Kindergarten Wars anuncia el mes de su estreno en AnimeJapan 2026

El segundo día de AnimeJapan 2026 inicia con un anuncio sobre la adaptación al anime del manga Kindergarten Wars (Yōchien Wars) escrito e ilustrado por Yū Chiba. El anuncio, compartido en el panel de la obra en AnimeJApan 2026, estuvo compuesto por una nueva ilustración promocional y un nuevo tráiler que revelaron la fecha de estreno del primer episodio de Kindergarten Wars.

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¿Cuándo sale o es el estreno del anime Kindergarten Wars?

Actualmente, el manga, el cual cuenta con más de 2 millones de copias en circulación, se encuentra actualmente en su arco final.

La producción del anime Kindergarten Wars confirmó que el estreno del primer episodio está programado para la el segundo trimestre de 2027. Además de compartir un nuevo adelanto, también fueron presentados algunos miembros del reparto de personajes principales del anime:

Satoshi Hino como Luke

como Luke Mariya Ise como Silvia

como Silvia Hitomi Ohwada como Hana

como Hana Atsumi Tanezaki como Rita

como Rita Kentarō Kumagai como Doug

El proyecto estará bajo la dirección de Shinsuke Gomi, reconocido por su trabajo previo como director de episodios en Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. La animación será una colaboración entre los estudios Sunrise y Felix Film, mientras que el diseño de personajes recae en Junko Yamanaka.

¿Cuál es la historia de Kindergarten Wars?

Kindergarten Noir es ampliamente conocido como el jardín de infancia más seguro del mundo. A él acuden los hijos de personas adineradas y destacadas, y sus medidas de seguridad parecen impenetrables, a pesar de que los intentos de asesinato forman parte del día a día. Sin embargo, los profesores del jardín de infancia distan mucho de ser personas corrientes: todos ellos son delincuentes condenados que intentan reducir sus condenas.

La legendaria asesina llamada Rita, que se ha incorporado recientemente, no es una excepción. Según su contrato, debe trabajar como profesora durante un año completo para ser puesta en libertad. Rita demuestra rápidamente su valía con unas habilidades de combate inigualables, pero incluso la famosa asesina tiene un punto débil: anhela tener un novio guapo, lo que la deja vulnerable en combate cuando se enfrenta a un oponente especialmente atractivo. Rita y sus colegas siguen velando por la seguridad de los niños para conseguir la libertad, pero Rita nunca deja de buscar al hombre de sus sueños.

Fuente: バンダイナムコフィルムワークス チャンネル



