La película Jujutsu Kaisen: Ejecución que da inicio a la tercera temporada ya tiene fecha de estreno en Colombia, México y más países de Latinoamérica

Crunchyroll ha anunciado que ha adquirido los derechos de distribución para Latinoamérica, Europa, Oriente Medio, África, y Asia-Pacífico de la película Jujutsu Kaisen: Ejecución. Adicionalmente, uno de los más conocidos filtradores de Jujutsu Kaisen en X, antes Twitter, ha compartido las fechas de estreno en cine de Ejecución para Colombia, México, Argentina, Brasil y otros países de nuestra región.

¿Cuándo sale o es el estreno en salas de cine de Colombia, México y Latinoamérica de la película Jujutsu Kaisen: Ejecución?

La cuenta @Go_Jover, conocida por ser una de las más fiables en cuanto a filtraciones de la obra de Gege Akutami se refiere, afirmó en su perfil que la película Jujutsu Kaisen: Ejecución será estrenada en las salas de cine de Colombia, México, Argentina y otros países de Latinoamérica el jueves 20 de noviembre. Finalmente, el público de España, podrá ver la película Jujutsu Kaisen: Ejecución una semana antes, el viernes 14 de noviembre.

¿Cuál es el contenido de la película Jujutsu Kaisen: Ejecución?

Desde hace un par de meses conocemos que el 7 de noviembre será estrenada en las salas de cine de Japón Jujutsu Kaisen: Ejecución. Esta es una recopilación del arco del incidente de Shibuya y los primeros dos episodios de la tercera temporada de Jujutsu Kaisen, los cuales abarcan el inicio del arco conocido como Culling Game. Sin embargo, gracias a esta localización que le ha dado Crunchyroll a este arco, la cual es Viaje a la extinción sabemos con certeza que la tercera temporada de Jujutsu Kaisen adaptará hasta el capítulo 221 al 222 del manga de Gege Akutami.

Arcos argumentales que veremos en la nueva temporada de Jujutsu Kaisen:

¿Cuándo volveremos a ver a Satoru Goyo en el ‘anime’?

La ejecución de Itadori : esta etapa de la historia del ‘manga’ Jujutsu Kaisen inicia en el capítulo 137 —ubicado en el volumen o tankōbon 16—. La historia termina en el capítulo 143 del ‘manga’. Este es el primer capítulo del tankōbon 17.

: esta etapa de la historia del ‘manga’ Jujutsu Kaisen inicia en el capítulo 137 —ubicado en el volumen o tankōbon 16—. La historia termina en el capítulo 143 del ‘manga’. Este es el primer capítulo del tankōbon 17. Arco de las preparaciones : esta etapa de la historia del ‘manga’ Jujutsu Kaisen inicia en el capítulo 144 —ubicado en el volumen o tankōbon 17—. Finalmente, el noveno arco argumental de Jujutsu Kaisen termina en el capítulo 159 ubicados en el tankōbon 18 del ‘manga’.

: esta etapa de la historia del ‘manga’ Jujutsu Kaisen inicia en el capítulo 144 —ubicado en el volumen o tankōbon 17—. Finalmente, el noveno arco argumental de Jujutsu Kaisen termina en el capítulo 159 ubicados en el tankōbon 18 del ‘manga’. El viaje a la extinción: este es el décimo arco argumental de la historia del ‘manga’ Jujutsu Kaisen, el cual inicia en el capítulo 160 —ubicado en el volumen o tankōbon 18—. «Cullin Game», por su nombre en inglés, termina en el capítulo 221 del ‘manga’. Este arco se extiende hasta el volumen o tankōbon 25 del ‘manga’ de Gege Akutami.

Fuente: Crunchyroll