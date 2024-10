La película Look Back del autor de Chainsaw Man ya tiene fecha de estreno

El estreno de la película Look Back en Japón fue el pasado viernes 28 de junio del 2024. Desde su estreno, no hemos tenido noticias sobre la llegada de Look Back a Colombia, México y otros países de Latinoamérica. Sin embargo, hoy por fin hemos tenido noticias. Ya que, Amazon Prime Video ha revelado que son los poseedores de los derechos de la película Look Back de Tatsuki Fujimoto para trasmitir a través de su servicio de video bajo demanda a todo el mundo.

Haruka Nakamura, compositor del ending de Trigun Stampede, es elencargado de componer el tema principal de Look Back llamado Light Song.

¿Cuál es la fecha de estreno de la película Look Back?

Junto a un adelanto, compartido en sus redes sociales, Amazon Prime Video reveló para aquellos que se preguntan cuál es la fecha de estreno de Look Back, que la película que adapta uno de los one shots de Tatsuki Fujimoto —autor de Chainsaw Man— llegará antes de terminar el 2024. Ya que, el estreno de la película Look Back será el jueves 7 de noviembre en Colombia, México y el resto de países de Latinoamérica a través de Prime Video.

¿Qué premios ha ganado Look Back?

Tatsuki Fujimoto estreno el ‘one shot’ de Look Back en la aplicación Shonen Jump+ de la editorial Shueisha en julio del 2021. Actualmente, el ‘one shot’ Look Back de Tatsuki Fujimoto se encuentra en Manga Plus en inglés. En su debut, Look Back alcanzó más de 2.5 millones de vistas en su primer día. Adicionalmente, el ‘one shot’ de Tatsuki Fujimoto ganó el primer premio Rakuten Kobo E-book Awards en mayo de 2023. También, el ‘manga’ Look Back fue nominado a los premios Will Eisner de la industria del cómic del año pasado y quedó en segundo lugar en la 15ª edición de los premios Manga Taisho.

¿Cuál es la historia de Look Back de Tatsuki Fujimoto?

La historia de Look Back sigue a la excesivamente confiada Fujino y la no tan social Kyomoto. Las dos no podrían ser más diferentes, pero el amor por dibujar ‘manga’ une los caminos de estas dos chicas de pueblo. Este ‘one shot’ de Tatsuki Fujimoto nos cuenta una conmovedora historia de madurez y superación que sólo el creador de Chainsaw Man podría haber creado.

Fuente: Prime Video en YouTube