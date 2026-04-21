La película Umamusume: Pretty Derby – Beginning of a New Era llegará a las salas de cine de Colombia

Cada año es más común encontrar películas de anime en la cartelera de las salas de cine de Colombia. Ahora, el turno para llegar a la gran pantalla en nuestro país es para la película Umamusume: Pretty Derby – Beginning of a New Era.

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¡Una nueva era de pura emoción comienza ahora! 🔥



En mayo no te pierdas #UMAMUSUMEPrettyDerby. 🍿 pic.twitter.com/e1LVkcuntg — Cinemark Colombia (@CinemarkCol) April 20, 2026

¿Cuándo es el estreno en salas de cine de Colombia de la película Umamusume: Pretty Derby – Beginning of a New Era?

Umamusume: Pretty Derby – Shin Jidai no Tobira fue estrenada en japón el 24 de mayo de 2024.

Tanto Cinemark como Cine Colombia confirmaron que a sus salas llegará Umamusume: Pretty Derby – Beginning of a New Era. Sin embargo, aunque por el momento no se encuentra la película entre sus próximos estrenos, la cuenta oficial de Cine Colombia en Instagram confirmó que la película Umamusume: Pretty Derby – Beginning of a New Era se empezará a proyectar en sus salas de cine a partir del jueves 14 de mayo de 2026.

¿Cuál es la historia de Umamusume: Pretty Derby – Beginning of a New Era?

Competir en el máximo nivel de las carreras de caballos, la Twinkle Series, es el sueño de muchas «horse girls». Aunque hasta entonces sólo había participado en carreras de estilo libre, la «horse girl» Jungle Pocket descubre esa misma aspiración tras presenciar la impresionante victoria de Fuji Kiseki en un gran escenario. Armada con una confianza inquebrantable, Jungle Pocket consigue acumular rápidamente varias victorias, lo que le permite participar en carreras de mayor nivel.

Cuando Jungle Pocket participa en su primera carrera G1 junto a otra jinete en ascenso —la muy inteligente y excéntrica Agnes Tachyon—, se da cuenta de la enorme diferencia de habilidades entre ellas. Sin embargo, eso solo motiva aún más a Jungle Pocket, que se propone vengarse de Tachyon ganando el prestigioso título de la Triple Corona Clásica al año siguiente. Aunque el mundo de las carreras de caballos nunca es predecible ni fácil, Jungle Pocket está decidida a derrotar a Tachyon y anunciar el comienzo de una nueva era.

Vía. @CinemarkCol