La segunda película de Gundam Hathaway se retrasa y esta es la nueva fecha de estreno

Bandai Namco Filmworks ha compartido un nuevo tráiler de la segunda película de Gundam Hathaway The Sorcery of Nymph Circe. El tráiler, además de mostrar nuevas escenas de Kidō Senshi Gundam: Senkō no Hathaway – Circe no Majo, cómo se llama la segunda película de Gundam Hathaway en Japón, confirma que la fecha de estreno ha tenido un retraso.

¿Cuál es la nueva fecha de estreno de la segunda película de Gundam Hathaway titulada The Sorcery of Nymph Circe?

Previamente, Bandai Namco Filmworks había dicho que la segunda película de Gundam Hathaway titulada The Sorcery of Nymph Circe, llegaría a las salas de cine de Japón en el 2025. Sin embargo, el nuevo adelanto confirma que la fecha de estreno de la segunda película de Gundam Hathaway es ahora el viernes 30 de enero del 2026.

El reparto principal y la mayor parte del equipo de la primera película regresan, pero Yuichi Kuboki se une a Takako Suzuki como artista de color. Yoshinori Sayama (Macross Plus, Cowboy Bebop, Mobile Suit Gundam UC) aparece en los créditos por los diseños de pantalla tras contribuir en la primera película.

¿Cuál es la historia de Mobile Suit Gundam Hathaway?

Gundam: Hathaway Flash es la primera de tres películas animadas, que están basadas en una serie de novelas escritas por Yoshiyuki Tomino e ilustradas por Haruhiko Mikimoto. Estas tres novelas debutaron en febrero de 1989 y terminaron de ser publicadas el 1 de abril de 1990, por la editorial Kadokawa Shōten. El argumento de la primera película empieza en UC 0105, 12 años después de «la segunda guerra de Neo Zeon». En esta nueva era la paz en la tierra y sus colonias se ve abruptamente interrumpida por una organización terrorista llamada «Mafty». Esta organización tiene como fin evitar que la Federación Terrestre privatice el planeta para salvaguardar los intereses de la clase más privilegiada. Es así como «Mafty» y su líder Hathaway Noa, el hijo de Bright Noa, deben luchar por la igualdad de la humanidad.

Fuente: Gundam Channel