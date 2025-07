La temporada final de My Hero Academia ya tiene fecha de estreno para su primer episodio

En el 2025 My Hero Academia, la obra de Kōhei Horikoshi, ha estado presente de diferentes maneras. Sin embargo, los fanáticos de la historia de Deku esperan con ansias el estreno de la temporada final del anime. Pero hasta ahora solo conocíamos que será estrenada en octubre.

¿Cuál es la fecha de estreno de la última temporada de My Hero Academia?

Ahora, la producción del anime ha compartido un nuevo arte promocional, el cual nos confirma que el inicio de la batalla final entre héroes y villanos en la temporada final de My Hero Academia será estrenado el sábado 4 de octubre del 2025.

Junto con el anuncio de la fecha de estreno de la última temporada de My Hero Academia, la producción del anime lanzó el Ultimate Scene Ranking. Esta es una iniciativa, que busca que los fanáticos de My Hero Academia (Boku no Hero Academia) de todo el mundo puedan votar por sus escenas favoritas del anime. El periodo de votación estará abierto hasta el 15 de septiembre y los resultados se anunciarán en el estreno de la última temporada de Boku no Hero Academia, el 4 de octubre.

El tráiler, también nos muestra un pequeño adelanto de la pelea entre All Might y All For One, la cual se desarrolla al tiempo que la de Deku y Shigaraki.

Naomi Nakayama regresa al estudio Bones para dirigir la última temporada. Kenji Nagasaki asumirá el rol de director jefe, mientras que Yosuke Kuroda se encargará nuevamente de los guiones de la serie. En cuanto al diseño de personajes, la responsabilidad recae en Yoshihiko Umakoshi y Hitomi Odashima. La composición musical estará en manos de Yuki Hayashi.

Por el momento se desconoce la cantidad exacta de episodios que tendrá la temporada final de Boku no Hero Academia

Vía: ANN