La tercera temporada de Record of Ragnarok ya tiene fecha de estreno

Netflix y Warner Bros. Japan Anime han revelado un nuevo tráiler de la tercera temporada de Record of Ragnarok o Shūmatsu no Valkyrie, el cual por fin revela la fecha de estreno del anime en Netflix y confirma cuál será el nombre del opening que ambientará la nueva temporada.

¿Cuál es la fecha de estreno de la tercera temporada de Record of Ragnarok (Shūmatsu no Valkyrie) en Netflix?

El tráiler con doblaje al inglés fue publicado en las redes sociales de Netflix.

El miércoles 10 de diciembre es la fecha de estreno de la tercera temporada de Record of Ragnarok (Shūmatsu no Valkyrie) en Netflix. Adicional al anuncio de la esperada fecha de llegada de la nueva tanda episodios de Record of Ragnarok, el tráiler confirma que el opening de la tercera temporada de Shūmatsu no Valkyrie se llamará “Dead or Alive”. Esta canción, la cual se puede escuchar brevemente en el tráiler, es interpretada por la banda de J-Rock Glay. Esta banda es conocida por interpretar el opening de la más reciente adaptación de Grendizer.

¿Quiénes protagonizan la séptima batalla que veremos en la tercera temporada de Record of Ragnarok?

La séptima batalla de la historia de Shūmatsu no Walküre, la cual enfrenta al rey del inframundo, Hades, contra Qin Shi Huang. Pero quién es Qin Shi Huang o el “Rey de los Hombres”. Conocido como Qin Shi Huang (始皇帝, Shikōtei), título que significa “Primer Emperador de Qin”, su nombre real era Ying Zheng (嬴政, Eisei). Fundador de la dinastía Qin y primer emperador en unificar China, es ampliamente considerado como el más grande emperador de la historia china. Su oponente, Hades, no necesita presentación.

Además de Qin Shi Huang contra Hades y Nikola Tesla contra Belcebú, Record of Ragnarok nos ha regalado un adelanto de los luchadores de la ronda 9, el rey Leónidas y el dios del sol Apolo. Esto se ajusta perfectamente al patrón de tres combates por temporada de Record of Ragnarok, lo que promete revelaciones conmovedoras sobre la historia de cada luchador, al tiempo que recuerda a los fans que no deben encariñarse demasiado, ya que uno de ellos siempre acabará perdiendo. Dado que el manga acaba de completar la ronda 10, aún queda mucho por ver en el futuro del anime, pero esta temporada contiene —para algunos— los combates más memorables de toda la obra.

Fuente: Warner Bros. Japan Anime