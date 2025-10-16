Anime y Manga

La vida de Masahiro Sakurai (Kirby, Smash Bros.) se convertirá en un ‘manga’

La historia ilustrada de un genio de los videojuegos.

El diseñador y director Masahiro Sakurai es uno de los desarrolladores de videojuegos más populares y queridos del mundo gracias a su trabajo en series como Kirby, Smash Bros. y Kid Icarus. Si no están familiarizados con él, pueden ver sus excelentes videos sobre desarrollo de videojuegos en YouTube o esperar el ‘manga’ basado en la historia de su vida que saldrá muy pronto en Japón.

Este ‘manga’ se llamará Masahiro Sakurai: Haciendo que el mundo sea más divertido con juegos y según el anuncio de este hecho en la revista Famitsu, contará la historia del desarrollo de los primeros juegos de Kirby y Super Smash Bros.

Pueden ver algunas páginas y la portada de este libro a continuación.

Los capítulos en los que estará dividido el ‘manga’ estarán titulados así:

  1. El joven Sakurai y los videojuegos
  2. El nacimiento de Kirby
  3. El comienzo de Super Smash Bros.
  4. La fundación de Sora, Inc.
  5. El legado
  6. Un faro para el futuro

El ‘manga’ Masahiro Sakurai: Haciendo que el mundo sea más divertido con juegos saldrá a la venta el martes 18 de noviembre de 2025 en Japón. Tendrá 160 páginas y costará 1430 yen (aproximadamente 37.000 pesos colombianos). De momento no hay noticias sobre planes de traducirlo oficialmente a inglés o español.

