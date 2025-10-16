La vida de Masahiro Sakurai (Kirby, Smash Bros.) se convertirá en un ‘manga’

El diseñador y director Masahiro Sakurai es uno de los desarrolladores de videojuegos más populares y queridos del mundo gracias a su trabajo en series como Kirby, Smash Bros. y Kid Icarus. Si no están familiarizados con él, pueden ver sus excelentes videos sobre desarrollo de videojuegos en YouTube o esperar el ‘manga’ basado en la historia de su vida que saldrá muy pronto en Japón.

Este ‘manga’ se llamará Masahiro Sakurai: Haciendo que el mundo sea más divertido con juegos y según el anuncio de este hecho en la revista Famitsu, contará la historia del desarrollo de los primeros juegos de Kirby y Super Smash Bros.

Pueden ver algunas páginas y la portada de este libro a continuación.

Los capítulos en los que estará dividido el ‘manga’ estarán titulados así:

El joven Sakurai y los videojuegos El nacimiento de Kirby El comienzo de Super Smash Bros. La fundación de Sora, Inc. El legado Un faro para el futuro

El ‘manga’ Masahiro Sakurai: Haciendo que el mundo sea más divertido con juegos saldrá a la venta el martes 18 de noviembre de 2025 en Japón. Tendrá 160 páginas y costará 1430 yen (aproximadamente 37.000 pesos colombianos). De momento no hay noticias sobre planes de traducirlo oficialmente a inglés o español.