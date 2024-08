¿Laios es autista? ¿Marcille y Falin son pareja? La autora de Dungeon Meshi responde

Los fanáticos del ‘manga’ y ‘anime’ Dungeon Meshi (también conocido como Delicious in Dungeon y como Tragones y Mazmorras) tienen la teoría de que Laios es autista —por su hiperfijación en los monstruos y su incapacidad de reconocer indicadores sociales— y están convencidos de que Marcille y Falin son pareja. Vamos a conocer que tan canónico es esto gracias a una entrevista en la que Anime News Network le preguntó a Ryoko Kui —autora del ‘manga’— sobre estos temas.

Pueden leer la entrevista completa en inglés siguiendo este enlace.

Hablando sobre la pelea entre Laios y Toshiro que ya vimos en el ‘anime’, la publicación le preguntó a la ‘mangaka’ si había imaginado a Laios en el espectro autista cuando lo creó. A esto ella respondió:

«Laios es una persona muy normal. No hay nada especial en el y todos se pueden sentir identificados con él. Yo también me siento identificada con él y no creo que lo esté escribiendo de forma especial. Por eso creo que la gente lo aprecia. Algunos pueden pensar que Laios es un poco autista, pero Shuro también tiene sus propias dificultades».

Sobre si Marcille y Falin son pareja en Dungeon Meshi, la publicación le preguntó si esperaba reacciones tan fuertes sobre la relación entre estos dos personajes.

«Cuando dibujo un ‘manga’, trato de hacerlo diferente a lo que los fans pueden esperar. Si me preocupara demasiado por cómo van a reaccionar, la historia sería menos divertida o menos interesante. Trato de no pensar mucho en eso. En general, dejo esas cosas a la imaginación de los lectores».

Ahí lo tienen. Aunque la autora de Dungeon Meshi (o Delicious in Dungeon o Tragones y Mazmorras) no creó a Laios como un personaje autista, no parece oponerse a que algunos fans lo interpreten así y evitó con mucha habilidad explicar si Marcille y Falin son pareja.

La temporada 2 del ‘anime’ aún se demora un poco, así que son libres de llenar ese espacio con todos los ‘fanarts’ y ‘fanfics’ que hagan realidad estas teorías.